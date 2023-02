Τουρκία: Απεγκλωβίστηκε μωρό δύο μηνών μετά από 128 ώρες - Συγκίνηση στα σωστικά συνεργεία

Βρέφος μόλις δύο μηνών ανασύρθηκε ζωντανό μετά από έξι ολόκληρες ημέρες κάτω από τα ερείπια κτηρίου μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία.

Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο ξέσπασε σε χειροκροτήματα την ώρα που οι διασώστες ανέσυραν το μωρό που βρισκόταν επί 128 ώρες μέσα σε συντρίμμια. Το βρέφος έχει ήδη μεταφερθεί αυτή την ώρα στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να λάβει τις φροντίδες των γιατρών, σύμφωνα με το Anadolu.

👶2-month-old baby rescued from quake rubble after 128 hours in debris



🚑The baby survived the deadly disaster and was immediately taken to the hospital for medical checks



🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE https://t.co/t7yLEhhhwL pic.twitter.com/65ZpKXbkhx