Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το μακελειό στο Τέξας – Ο δράστης πυροβολούσε επί 45 λεπτά

Ένα τραγικό σκηνικό γεμάτο χάος και πανικό αποτυπώνουν οι πρώτες μαρτυρίες από το μακελειό στο δημοτικό σχολείο της πόλης Ουβάλντε. Τραγικές φιγούρες στέκουν οι συγγενείς των μαθητών, που περίμεναν μέχρι και τα μεσάνυχτα της Τρίτης για να μάθουν για την τύχη των παιδιών τους.

Με απολογισμό 21 συνολικά θύματα, το μακελειό στο Τέξας είναι το δεύτερο πιο θανατηφόρο που έχει καταγραφεί σε σχολείο των ΗΠΑ.

Παρόλο που τα σχολεία στο Τέξας επρόκειτο να κλείσουν σε δύο μέρες για το καλοκαίρι, τα χαμόγελα των μαθητών της Τετάρτης δημοτικού του σχολείου Ρομπ, στην πόλη Ουβάλντε του Τέξας, έσβησαν απότομα, όταν ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος σκόρπισε τον τρόμο, πυροβολώντας θανάσιμα τουλάχιστον 19 παιδιά και δύο δασκάλες. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται τέσσερα άτομα, με ένα 10χρονο κορίτσι και μια 66χρονη γυναίκα να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και πιο ελαφριά να είναι δύο κοριτσάκια, 10 και 9 ετών.

Η έφοδος του μακελάρη

Ντοκουμέντα αποδεικνύουν, ότι το όχημα τύπου 4χ4 του Σαλβαντόρ Ράμος ήταν παρατημένο έξω από το σχολείο, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης καβάλησε με ιλιγγιώδη ταχύτητα το πεζοδρόμιο και τράκαρε έξω από το δημοτικό και μετά το εγκατέλειψε εκεί.

This is a short clip of the suspected shooter! Robb Elementary School in Uvalde

14 students, one teacher killed in Texas elementary school shooting | Watch the full video 👉https://t.co/7uQnj2Fkht pic.twitter.com/hpy2UXffg9 — Sandra Kulewsky (@MetiGashi9) May 24, 2022

Βίντεο, που κυκλοφόρησε, δείχνει τη στιγμή, που ο Ράμος εισέρχεται εντός του σχολικού κτιρίου, κρατώντας μια καραμπίνα και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Επίσης, σύμφωνα με νέες πηγές, περίεργο φαίνεται στις αρχές το γεγονός, πως δεν υπήρχε κάποιος αστυνομικός εκείνη τη στιγμή στο δημοτικό Ρομπ, καθώς στα σχολεία της περιοχής, επειδή συνορεύουν με το Μεξικό είναι συνήθως τοποθετημένοι συνοριοφύλακες.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Ένας 9χρονος, που πυροβολήθηκε στο πόδι, αλλά επέζησε, περιέγραψε στη γιαγιά του τους πυροβολισμούς, οι οποίοι «ακούγονταν σαν πυροτεχνήματα».

«Όταν ο ένοπλος τον πυροβόλησε στο πόδι, μου είπε ότι τρόμαξε πολύ. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό» σημείωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι ο εγγονός της πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

This thread will be dedicated to the victims of the mass shooting in Uvalde, Texas.



As a parent, my heart is broken seeing these faces and their ages.



My condolences to their families during this difficult time 🙏🏻



Xavier Lopez, 10. He was a 4th grader at Robb Elementary. pic.twitter.com/261cSEBFZ3 — Natasha ⚯͛ (@ndelriego) May 25, 2022

Επίσης, η γιαγιά μίας 10χρονης, της Amerie Jo Garza που έχασε τη μάχη όταν προσπάθησε να καλέσει για βοήθεια με το κινητό της τηλέφωνο και πυροβολήθηκε από τον δράστη. Δίπλα της, η καλύτερη της φίλη «ήταν καλυμμένη με αίμα».

Όπως ανέφερε η γιαγιά του άτυχου κοριτσιού, ο Ράμος μπήκε μέσα στην τάξη και είπε στα παιδιά: «Θα πεθάνετε όλοι».

Ο πυροσβέστης Έρνεστ Κινγκ, από τους πρώτους ανθρώπους, που κατέφτασαν μαζί με τις αστυνομικές αρχές και τη συνοριοφυλακή, δήλωσε πως άκουγε πυροβολισμούς και μάλιστα για 45 λεπτά τουλάχιστον από την πρώτη στιγμή, που ειδοποιήθηκαν οι αρχές για το περιστατικό στο σχολείο.

*BREAKING* Robb Elementary School shooting. Uvalde Texas. This video shows the chaos outside of the school where parents were trying to find their children.#Uvalde #RobbElementary #SchoolShooting pic.twitter.com/yx97i6Bh9w — TheFamily'sSoup TV (@FamilysSoupTV) May 25, 2022

Παράλληλα, ο Κινγκ ανέφερε, ότι έξω από το σχολείο είχαν σπεύσει οι γονείς και παρόλες τις προειδοποιήσεις των αστυνομικών, να μην πλησιάζουν, τούς αγνόησαν σπάζοντας τα παράθυρα για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να βγουν έξω.

Σύμφωνα με αναφορές στα social media, κάποιοι γονείς φέρεται να πήραν και αυτοί τα δικά τους όπλα και να πήγαν τρέχοντας στο σχολείο για να προστατέψουν τα παιδιά τους.

Οι περισσότεροι γονείς και οι συγγενείς των παιδιών περίμεναν μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης για να αναγνωρίσουν τα παιδιά τους ή να μάθουν έστω την τύχη τους, ενώ κλήθηκαν να δώσουν και δείγματα DNA.

BREAKING: A law enforcement official says all those killed at a Texas elementary school were in the same fourth-grade classroom. Nineteen children and two teachers were killed in the shooting. https://t.co/M4UQVqJbtR — The Associated Press (@AP) May 25, 2022

Πηγή: Νew York Times