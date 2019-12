Σομαλία: Περισσότεροι από 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βόμβα σε αυτοκίνητο

Τουλάχιστον 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο στο Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας. Ο δήμαρχος της περιοχής, Mogadishu Omar Muhamoud, επιβεβαίωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter ότι τουλάχιστον 90 πολίτες, κυρίως φοιτητές, είναι νεκροί από την έκρηξη.

I was informed the death toll stands over 90 including 17 somali police officers, 73 civilians and 4 foreign nationals. May Allah have mercy on the victims of this barbaric attack https://t.co/2c1q4PXE79