«Σου λένε ψέματα»: Υπάλληλος της ρωσικής τηλεόρασης διακόπτει δελτίο ειδήσεων - «Ντρέπομαι για την προπαγάνδα του Κρεμλίνου»

Το γύρο του διαδικτύου έκανε βίντεο από τη Ρωσία, όπου μία υπάλληλος του κρατικού τηλεοπτικού καναλιού One διαμαρτυρήθηκε «on air» για την εισβολή της χώρας της στην Ουκρανία, διακόπτοντας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

«Σταματήστε τον πόλεμο. Όχι στον πόλεμο», φώναξε η Μαρίνα Οβσιανίκοβα, συντάκτρια στο Channel One, κατά τη ζωντανή μετάδοση των νυχτερινών ειδήσεων το απόγευμα της Δευτέρα, ενώ κρατούσε και μια ταμπέλα που έγραφε: «Μην πιστεύετε την προπαγάνδα. Εδώ σου λένε ψέματα. Ρώσοι ενάντια στον πόλεμο».

Η παρουσιάστρια ειδήσεων συνέχισε να εκφωνεί το δελτίο μιλώντας πιο δυνατά σε μια προσπάθεια να «καταπνίξει» τις φωνές της Οβσιανίκοβα, ωστόσο η διαμαρτυρία της μπορούσε να φανεί και να ακουστεί για αρκετά δευτερόλεπτα πριν το κανάλι μεταβεί σε ρεπορτάζ.

Δείτε το βίντεο:

Η Οβσιανίκοβα κυκλοφόρησε επίσης ένα προηχογραφημένο βίντεο μέσω της ομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info, στο οποίο εξέφραζε τη ντροπή της που εργαζόταν στο Channel One και διέδιδε την «προπαγάνδα του Κρεμλίνου».

