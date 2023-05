Στις φλόγες εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Κρασνοντάρ της Ρωσίας

Μεγάλη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας βρίσκεται στις φλόγες τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, δήλωσε ο κυβερνήτης της, διευκρινίζοντας πως, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα.

Η πυρκαγιά αυτή κατατάσσεται στις «πιο δύσκολες» σε ό,τι αφορά την κατάσβεσή της, τόνισε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο Βενιαμίν Κοντράτιεφ, ο κυβερνήτης της Κρασνοντάρ, περιφέρειας της νοτιοδυτικής Ρωσίας –απέναντι στην Ουκρανία–, στην άλλη πλευρά της Αζοφικής Θάλασσας.

The fire in the village of Volna, Krasnodar Territory, was assigned the highest rank of complexity.



Emergency services are doing their best to keep the fire from spreading.



