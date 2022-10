Ταϊβάν: Μεγάλη έκρηξη στο διυλιστήριο πετρελαίου CPC Dalin

Έκρηξη σημειώθηκε στο κρατικό διυλιστήριο της Ταϊβάν CPC Dalin στη νότια πόλη Καοσιούνγκ βράδυ της Πέμπτης, με πλάνα και εικόνες που μετέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία να δείχνουν πυκνό καπνό πάνω από το εργοστάσιο, δήλωσαν αξιωματούχοι που πρόσθεσαν ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στο συμβάν.

Φωτιά φαινόταν να μαίνεται πάνω από το εργοστάσιο και πυκνός καπνός να υψώνεται στον ουρανό για περισσότερη από μία ώρα, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο Youtube. Κάτοικοι που μένουν πολλά χιλιόμετρα μακριά είδαν την έκρηξη.

Η φωτιά ξέσπασε στις 10.35 μ.μ. τοπική ώρα (17:35 ώρα Ελλάδας) στον τομέα Σιαογκάνγκ. Η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης δήλωσε πως η φωτιά κατασβέστηκε τις πρώτες πρωινές ώρας σήμερα και πως κανείς δεν έχει τραυματιστεί ή εγκλωβιστεί σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα.

Ο εκπρόσωπος του CPC Ρέι Τσανγκ δήλωσε πως υπήρξε «πολύ περιορισμένος αντίκτυπος» στην παραγωγή της εταιρίας καθώς διαθέτει πολλές άλλες παρόμοιες μονάδες στις εγκαταστάσεις της σε όλο το νησί.

