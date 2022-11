Τετ α τετ Ερντογάν - Μπάιντεν στη σύνοδο της G20

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου κορυφής της G20 στο Μπαλί, σύμφωνα με το πληροφορίες που προέρχονται από το γραφείο του Ερντογάν και το οπτικό υλικό του τουρκικού κρατικού δικτύου TRT.

Τα θέματα της ατζέντας της συνάντησης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ανανέωση της ισχύος της διεθνούς συμφωνίας για τις ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών, το αίτημα της Άγκυρας για τα αεροσκάφη F-16 και την βομβιστική επίθεση της Κυριακής στην Κωνσταντινούπολη, την ευθύνη για την οποία η τουρκική ηγεσία επέρριψε στις κουρδικές οργανώσεις.

