Τίρανα: Άγρια επίθεση στον Σαλί Μπερίσα - Γρονθοκοπήθηκε στο πρόσωπο

Γροθιές στο πρόσωπο δέχτηκε ο πρώην ηγέτης της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα την ώρα που βρισκόταν σε αντικυβερνητική διαδήλωση των υποστηρικτών του στο κέντρο των Τιράνων.

Ενώ διεξαγόταν η σύνοδος κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων, χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν στα Τίρανα για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και να ζητήσουν πρόωρες εκλογές.

