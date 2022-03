Τον Μάιο οι αποφάσεις των Βρυξελλών για το φυσικό αέριο

Τον Μάιο αναμένονται οι τελικές προτάσεις που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πολυπόθητη αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, αυτό το η αποσύνδεση θα «ελαφρύνει» τις τσέπες τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων.

Η συμφωνία «μαμούθ» ΗΠΑ-ΕΕ για το φυσικό αέριο

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ανακοίνωσαν μια σημαντική συμφωνία για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην ΕΕ τουλάχιστον 15 δισεκατομμύρια πρόσθετα κυβικά μέτρα του καυσίμου -γνωστού ως LNG- μέχρι το τέλος του έτους. Το μπλοκ έχει ήδη δηλώσει ότι θα μειώσει τη χρήση ρωσικού φυσικού αερίου ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αυτό σημαίνει αύξηση των εισαγωγών και παραγωγή περισσότερης ανανεώσιμης ενέργειας. Η συμφωνία ανακοινώθηκε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια τριήμερης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στις Βρυξέλλες.

Pleased that we found an agreement in principle on a new framework for transatlantic data flows.



It will enable predictable and trustworthy data flows, balancing security, the right to privacy and data protection.



This is another step in strengthening our partnership.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, επισημαίνοντας πως «εξετάσαμε διάφορες εναλλακτικές για να μετριάσουμε τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών ενέργειας στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις».

«Όλες οι επιλογές που παρουσιάστηκαν έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αλλά πρώτα από όλα πρέπει να δούμε τη ρίζα αυτού που προκαλεί υψηλές τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια και αυτό είναι σε μεγάλο μέρος είναι οι υψηλές και ευμετάβλητες τιμές του αερίου», υπογράμμισε η Φον ντερ Λάιεν.

«Καλωσορίζω το γεγονός ότι τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τη συλλογική διαπραγματευτική μας δύναμη», σημείωσε.

We have agreed in principle on a new Trans-Atlantic Data Privacy Framework with the U.S.



It will provide a durable basis for data flows, which are critical to protecting citizens' rights and enabling commerce in all sectors of the economy.



Read our joint statement ↓ — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 25, 2022

Μπάιντεν: Θα βοηθήσουμε την Ευρώπη να μειώσει την εξάρτησή της από τις προμήθειες αερίου της Ρωσίας

Σε δική του ανακοίνωση, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε: «σήμερα συμφωνήσαμε σε ένα κοινό σχέδιο προς τον στόχο αυτόν, επιταχύνοντας παράλληλα την πρόοδό μας προς ένα ασφαλές μέλλον καθαρής ενέργειας».

«Η πρωτοβουλία αυτή επικεντρώνεται σε δύο βασικά ζητήματα, πρώτον να βοηθήσει την Ευρώπη να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο όσο το δυνατόν γρηγορότερα και δεύτερον να μειώσει τη συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της Ευρώπης», επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η «ειδική μεταχείριση» της Ιβηρικής Χερσονήσου

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν υπέρ «ειδικής μεταχείρισης» της Ιβηρικής Χερσονήσου όσον αφορά στο ενεργειακό ώστε Ισπανία και Πορτογαλία να μπορέσουν να καταπολεμήσουν τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας.

«Είναι μία πολύ ειδική κατάσταση. Το ενεργειακό μίγμα έχει υψηλά επίπεδα ανανεώσιμων που είναι πολύ καλό και μόνο με περιορισμένη διασυνδεσιμότητα, γι' αυτό συμφωνήσαμε σε ειδική μεταχείριση, έτσι ώστε η Ιβηρική να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την ειδική κατάσταση», επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι αυτό ήταν εφικτό επειδή αυτές οι δύο χώρες έχουν σχετικά υψηλό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό τους μείγμα και πολύ λίγες διασυνδέσεις με άλλα μέρη του δικτύου της ΕΕ.

Επεισοδιακή Σύνοδος Κορυφής - Αποχώρησε ο Σάντσεθ

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή πολιτική και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα, ωστόσο οι διαφωνίες ανάμεσα στα κράτη - μέλη ήταν έντονες.

Το προσχέδιο συμπερασμάτων που είχε γίνει γνωστό την Πέμπτη άλλαξε, καθώς την Παρασκευή κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του κειμένου, το οποίο δεν ικανοποίησε πολλές χώρες της ΕΕ. Σ' αυτή την έκδοση έγινε προσπάθεια να περάσουν όλες οι επιμέρους τροποποιήσεις και παρεμβάσεις που έχουν γίνει, αναφορικά με την ενεργειακή κρίση,

Today's summit is being held up by a fight that's as complicated as it is contentious - whether to have a market intervention to cap Europe's soaring energy prices.



Pedro Sanchez is threatening to veto whole Council Conclusions if they don't get prices under control.

«Πολύ ωραία! Πάω να πάρω λίγο αέρα, να καθαρίσει το μυαλό μου και αν έχετε κάτι καινούριο να μου πείτε, πείτε το» είπε απευθυνόμενος στους υπόλοιπους ηγέτες ο κ. Σάντσεθ, πριν βγει από την αίθουσα.

Μάλιστα όπως μετέδωσαν συμπατριώτες του δημοσιογράφοι, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, προειδοποίησε τους άλλους ηγέτες πως θα ασκήσει βέτο στο κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου αν δεν συμφωνηθεί πλαφόν στις ενεργειακές τιμές.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός αλλά και η Πορτογαλία εξέφρασαν συγκεκριμένα αιτήματα και ζήτησαν να μπουν σε ένα καθεστώς εξαίρεσης, καθώς, λόγω της γεωμορφολογίας (Πυρηναία Όρη, που χωρίζουν την Ιβηρική με τη Γαλλία), Πορτογαλία και Ισπανία δεν είναι συνδεδεμένες με το ενεργειακό δίκτυο και επιθυμούν εξαίρεση από τη σύνδεση των τιμών της ενέργειας.

Μητσοτάκης: Ρητή αναφορά στα πλαφόν των τιμών φυσικού αερίου

Για τη συμφωνία στο κείμενο συμπερασμάτων που επετεύχθη στη Σύνοδο Κορυφής μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας: «Καταφέραμε να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια ρητή αναφορά στα πλαφόν των τιμών φυσικού αερίου, ανάμεσα στις άλλες επιλογές, που καλούμε την Κομισιόν να εξετάσει προκειμένου να συμπιέσουμε τις τιμές».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επεσήμανε ότι υπάρχει κατανόηση για το πώς δουλεύει η χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου, η οποία έχει γίνει αντικείμενο κερδοσκοπίας και δεν ανατανακλά πια τις πραγματικές δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. «Πολλοί φορείς της αγοράς έχουν ταχθεί, με επίσημες ανακοινώσεις τους, υπέρ του πλαφόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το λάβει υπόψη της», επισήμανε.

Επισήμανε ακόμα ότι παραμένει ανοιχτό το ζήτημα ότι η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει την ηλεκτρική ενέργεια, ενώ μέχρι τον Μάϊο θα κατατεθούν προτάσεις για να διορθωθεί αυτή η στρέβλωση.

Μακρόν: Αναγκαία η αποσύνδεση μεταξύ της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από την τιμή του φυσικού αερίου

«Υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί η αποσύνδεση μεταξύ της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από την τιμή του φυσικού αερίου», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει την εντολή να προβαίνει σε κοινές αγορές ενέργειας, προκειμένου να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει καλύτερο έλεγχο στον ενεργειακό εφοδιασμό της και στην αντιμετώπιση των τιμών της ενέργειας», ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος.