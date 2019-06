Βαρβαρότητα στην Αγγλία: Γρονθοκόπησαν λεσβίες επειδή... δεν τους έκαναν τα χατίρια

Άγρια επίθεση δέχθηκαν στις 30 Μαΐου σε λεωφορείο του δυτικού Λονδίνου η 28χρονη αεροσυνοδός Melania Geymonat και η κοπέλα της Chris. Ομάδα ανδρών προσέγγισε τις δύο κοπέλες τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ης Μαΐου και τους ζήτησε να φιληθούν «για να τις δουν».



Όταν οι δυο κοπέλες αρνήθηκαν, η ομάδα των άγνωστων ανδρών άρχισαν να τις γρονθοκοπούν. «Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι την Chris ανάμεσά τους και να τη δέρνουν» αναφέρει η Melania Geymonat στη Daily Mail.

«Χωρίς να το σκεφθώ μπήκα ανάμεσά τους… Προσπάθησα να την τραβήξω πίσω και να την υπερασπιστώ και μετά άρχισαν να δέρνουν εμένα. Δεν ξέρω καν αν έμεινα αναίσθητη από τα χτυπήματα… Ένιωσα αίμα, αιμορραγούσα στα ρούχα μου και σε όλο το πάτωμα» διηγείται η Geymonat.

Σύμφωνα με την κοπέλα, οι δράστες ήταν τουλάχιστον τέσσερις, με τον ένα να μιλά ισπανικά και τους άλλους να έχουν βρετανική προφορά. Οι δράστες τις λήστεψαν πριν φύγουν από το λεωφορείο.





Η 28χρονη ανάρτησε στο Facebook φωτογραφία λίγα λεπτά μετά την επίθεση στην οποία αυτή και η κοπέλα της είναι καλυμμένες με αίμα και σε κατάσταση σοκ ώστε η κοινή γνώμη να συνειδητοποιήσει τα φαινόμενα κακοποίησης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, αλλά και οι γκέι, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για κάτι το σύνηθες.

