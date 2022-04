Βοσνία: Μία νεκρή από ισχυρή σεισμική δόνηση 5,7 Ρίχτερ

Ισχυρή σεισμική δόνηση ισχύος 5,7 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS), έπληξε χθες Παρασκευή το νότιο τμήμα της Βοσνίας, με αποτέλεσμα μια νεαρή να χάσει τη ζωή της, αρκετοί πολίτες να τραυματιστούν και να σημειωθούν εκτενείς υλικές ζημιές, σύμφωνα με βοσνιακά μέσα ενημέρωσης.

Εικοσιοκτάχρονη κάτοικος της Στόλατς, η οποία τραυματίστηκε όταν βράχος έπεσε πάνω στο σπίτι της εξαιτίας του σεισμού, υπέκυψε στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί στη κοντινή πόλη Μόσταρ, ανέφερε πηγή προσκείμενο στη δομή υγείας που επικαλέστηκαν αρκετά ΜΜΕ.

Αρκετοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν πιο ελαφριά, ανάμεσά τους μέλη της οικογένειας του θύματος στη Στόλατς.

Υλικές ζημιές, ιδίως ρωγμές σε τοίχους και καταρρεύσεις, αναφέρθηκαν από τις Αρχές και την Πολιτική Προστασία στη Στόλατς, στη Λιουμπίνιε και στη Μόσταρ.

(UPDATE) At least one person was killed, 3 people were injured when a magnitude-5.7 earthquake jolted Ljubinje municipality in southeastern Bosnia and Herzegovina https://t.co/Rnz7YXx1F6 pic.twitter.com/HOldxPVJvn