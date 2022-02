Βραζιλία: Στους 58 οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στην Πετρόπολις

Τουλάχιστον 58 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις κατολισθήσεις και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν στην τουριστική πόλη Πετρόπολις της Βραζιλίας, οι δρόμοι της οποίας μετατράπηκαν σε ποτάμια λάσπης μετά τις καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 58 ανθρώπων, ενώ 21 διασώθηκαν, ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η κατάσταση «θυμίζει πόλεμο» και έχουν κινητοποιήσει εκατοντάδες διασώστες για να βοηθήσουν τους πληγέντες.

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο, αφού είναι άγνωστο πόσοι είναι οι αγνοούμενοι σε αυτήν την πόλη που απέχει 60 χιλιόμετρα από το Ρίο. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία MetSul, η γραφική πόλη δέχτηκε μέσα σε λίγες ώρες, το βράδυ της Τρίτης, τόσο νερό όσο πέφτει συνήθως όλο τον μήνα του Φεβρουαρίου. Φέτος η Βραζιλία έχει πληγεί από ιδιαίτερα σφοδρές καταιγίδες (στις Πολιτείες Μπαχία, Μίνας Ζεράις και Σάο Πάουλο), τις οποίες οι ειδικοί συνδέουν με την κλιματική αλλαγή.

Περισσότεροι από 180 πυροσβέστες και 400 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στην Πετρόπολις και αναζητούν αγνοούμενους στη λάσπη που έπνιξε την κάποτε θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής αυλής της Βραζιλίας. Περισσότερο έχει πληγεί η συνοικία Άλτο ντα Σέρα, ένας λόφος απ’ όπου κατέβαιναν την Τετάρτη πολλές οικογένειες, κλαίγοντας και κρατώντας τα λιγοστά υπάρχοντα που κατάφεραν να διασώσουν.

At least 38 people died after heavy rain hit Petropolis, a city in the mountainous region of Brazil's Rio de Janeiro state, local government officials said. Rescue teams are still searching for several missing people https://t.co/fNnYvoGSrC pic.twitter.com/nuZxnEuFYq