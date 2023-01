Βρετανία: Αποτυχημένη η εκτόξευση δορυφόρου - Μία «ανωμαλία» εμπόδισε τον πύραυλο να φτάσει σε τροχιά

Δεν στέφθηκε από επιτυχία η προσπάθεια της Βρετανίας να εκτοξεύσει δορυφόρους στο διάστημα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καθώς η Virgin Orbit δήλωσε ότι ο πύραυλός της είχε υποστεί μια «ανωμαλία» που τον εμπόδισε να φτάσει σε τροχιά.

Η αποστολή «οριζόντιας εκτόξευσης» είχε ξεκινήσει από την παραθαλάσσια πόλη Newquay στη νοτιοδυτική Αγγλία, με τον πύραυλο LauncherOne της Virgin να μεταφέρεται κάτω από το φτερό ενός τροποποιημένου Boeing 747 με την ονομασία «Cosmic Girl», και αργότερα απελευθερώθηκε πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

«Φαίνεται ότι έχουμε μια ανωμαλία που μας εμπόδισε να φτάσουμε σε τροχιά», ανέφερε η εταιρεία. «Αξιολογούμε τις πληροφορίες».

We're waiting for the rocket to coast halfway around Earth, deploy its payload, and downlink telemetry. Even when you're moving ~20,000 miles per hour, it takes a while to circle our planet! 🌎