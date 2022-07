Βρετανία: Η Λιζ Τρας ανακοινώνει την υποψηφιότητά της για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας ανακοίνωσε την Κυριακή το βράδυ την υποψηφιότητά της για τη διαδοχή του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, που παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από σειρά σκανδάλων.

«Θα δώσω τη μάχη σε αυτήν την εκλογική διαδικασία ως συντηρητική και θα κυβερνήσω ως συντηρητική», τόνισε η κυρία Τρας, 46 ετών, σε άρθρο της στις στήλες της εφημερίδας Daily Telegraph.

Προστέθηκε σε άλλους εννέα υποψηφίους στην κούρσα για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και κατά συνέπεια τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, δεδομένου ότι αυτό είναι το κόμμα που διαθέτει την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων.

