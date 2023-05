Βρετανία: Πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη έξω από το Μπάκιγχαμ - Συνελήφθη ένας άνδρας

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έχουν αποκλειστεί από τις αστυνομικές αρχές αφού ένας άνδρας πέταξε ύποπτα φυσίγγια κυνηγετικών όπλων στο έδαφος έξω από τη βασιλική κατοικία. Ο άνδρας συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Τα συνεργεία των ΜΜΕ που βρίσκονταν στον χώρο απομακρύνθηκαν, καθώς λίγο αργότερα πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη.

🚨 Latest footage of Buckingham Palace as unconfirmed reports of a controlled explosion after one man was arrested.

More as we have it.



More as we have it.



