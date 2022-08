WikiLeaks: Δικηγόροι του Ασάνζ υπέβαλλαν μήνυση κατά της CIA για παράνομες παρακολουθήσεις

Αμερικανοί δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ, του ιδρυτή του ιστότοπου WikiLeaks, ανακοίνωσαν την Δευτέρα ότι κατέθεσαν μήνυση εναντίον της CIA και του πρώην διευθυντή της Μάικ Πομπέο, που κατηγορούν ότι υπέκλεπταν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις τους και αντέγραφαν τα περιεχόμενα των κινητών τηλεφώνων τους και των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους.

Οι δικηγόροι και δύο δημοσιογράφοι που συμμετέχουν στη μήνυση είναι όλοι τους Αμερικανοί και τονίζουν ότι η αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας παραβίασε το συνταγματικό τους δικαίωμα να προστατεύονται οι ιδιωτικές τους συνομιλίες με τον Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος είναι Αυστραλός.

