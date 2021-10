Χάος στο Σουδάν - Σε εξέλιξη πραξικόπημα

Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του Σουδάν και ένας μεγάλος αριθμός πολιτικών αξιωματούχων συνελήφθησαν σήμερα, Δευτέρα 25/10, σε πραξικόπημα, ύστερα από εβδομάδες έντασης μεταξύ του στρατού και της πολιτικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, οι διαδηλωτές κατά του πραξικοπήματος, που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το αρχηγείο του στρατού στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, δέχονται πυροβολισμούς.

Η Επιτροπή Γιατρών του Σουδάν έκανε λόγο για τουλάχιστον 12 τραυματίες.

Νωρίτερα, στη σελίδα του στο Facebook, το υπουργείο είχε αναρτήσει ότι 10.000 διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους, μετά την έκκληση του πρωθυπουργού Αμπντάλα Χάμντοκ, για να καταγγείλουν το πραξικόπημα του στρατού.

This is what sets #Sudan 🇸🇩 apart from earlier military coups, such as in Mali or Guinea. The pro-democracy movement is strong here and anti-coup resistance is taking place from the very first hour.#SudanCoup https://t.co/qQqzg85dxv