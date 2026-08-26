Ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί για τους σοβαρούς κινδύνους που επιφέρει η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία και στην ανθρώπινη υπόσταση γενικότερα. Σημειώνει ότι οι εταιρείες προχωρούν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, χωρίς να υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο για τις τεράστιες ανατροπές που αυτή θα προκαλέσει.

«Ακόμη και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, η μετάβαση στη νέα εποχή της AI θα είναι μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία»

Σε ένα 12σέλιδο κείμενο που δημοσιεύθηκε στην προσωπική του ιστοσελίδα, τόνισε επίσης:

«Αυτή τη στιγμή δεν προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό. Δε βλέπω ενδείξεις ότι οι ηγέτες, οι ειδικοί και οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν επαρκώς τις προκλήσεις.»

«Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την ομαλή είσοδο στην εποχή της AI»

Η παρέμβαση αυτή είναι σαφώς πιο συγκρατημένη σε σύγκριση με το 2023, καθώς, παρότι αναδεικνύεται η δυνατότητα της AI να προσφέρει στην ενέργεια, την ιατρική και τη γεωργία, ο Γκέιτς υπογραμμίζει πόσο άσχημα θα εξελιχθούν τα πράγματα αν η μετάβαση αποτύχει.

Οι ραγδαίες ανατροπές στην αγορά εργασίας

Η τεχνολογική αυτή ανατροπή απειλεί άμεσα τόσο τις θέσεις γραφείου, όσο και τα χειρωνακτικά επαγγέλματα, με τις εισαγωγικές και μεσαίες θέσεις να κινδυνεύουν περισσότερο.

Ενώ προηγούμενες μεταβάσεις χρειάστηκαν γενιές, κλάδοι όπως η νομική, η εξυπηρέτηση πελατών, η ανάπτυξη λογισμικού και η μεταποίηση θα αισθανθούν τις επιπτώσεις μέσα σε μία δεκαετία.

Όταν η AI θα μπορεί να παράγει εργασία χωρίς λάθη, «θα είναι σε θέση να λειτουργεί μόνη της, χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινος έλεγχος, και οι εταιρείες θα έχουν κάθε οικονομικό κίνητρο να το επιτρέψουν», έγραψε ο Γκέιτς, προειδοποιώντας παράλληλα για την ανάγκη ισχυρού δικτύου προστασίας απέναντι στην απότομη αύξηση της ανεργίας.

«Φανταστείτε παρόμοιες πιέσεις τόσο στους εργαζόμενους γραφείου, όσο και στους χειρώνακτες σε ολόκληρη τη χώρα» σημείωσε, φέρνοντας ως παράδειγμα τις κοινωνικές επιπτώσεις από το κλείσιμο εργοστασίων στο παρελθόν.

Η διάβρωση της κριτικής σκέψης

Πέρα από την εργασία, η κριτική σκέψη των ανθρώπων βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, την ώρα που αυξάνονται οι απειλές κυβερνοεπιθέσεων, απάτης, επιτήρησης και αυτόνομης χρήσης θανατηφόρας βίας.

Τα chatbots μπορούν να λειτουργήσουν ως εθιστικοί «θάλαμοι ηχούς» που προσφέρουν συντροφικότητα χωρίς δυσκολίες, εξασθενώντας την πνευματική εγρήγορση των χρηστών και ειδικά των παιδιών.

«Αυτή θα ήταν η χειρότερη δυνατή στιγμή για να χάσουν οι άνθρωποι τις δεξιότητές τους στην κριτική σκέψη» έγραψε ο Γκέιτς, συμπληρώνοντας ότι «σε μια εποχή deepfakes και παραπληροφόρησης που μπορούν να προσαρμόζονται ξεχωριστά στον καθένα, η ικανότητα να διακρίνουμε τι είναι αληθινό και τι όχι γίνεται μια απαραίτητη δεξιότητα ζωής.»

Φορολόγηση, ανθρώπινα επαγγέλματα και διεθνής συνεργασία

Ως μέρος της λύσης, ο Γκέιτς προτείνει την επιβολή φόρων στα AI tokens και στα bots, ώστε να επιβραδυνθεί η βίαιη αντικατάσταση των εργαζομένων και να χρηματοδοτηθούν προγράμματα επανεκπαίδευσης.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η κοινωνία οφείλει να διατηρήσει ορισμένα επαγγέλματα αποκλειστικά για ανθρώπους, ειδικά όσα απαιτούν ενσυναίσθηση, ενώ απευθύνει έκκληση για διεθνή συνεργασία μεταξύ των κρατών —και ιδιαίτερα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας— στα πρότυπα των συμφωνιών για τα πυρηνικά όπλα.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι τα δικά του κέρδη από τις σχετικές επενδύσεις θα κατευθυνθούν στο Gates Foundation, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος της υγείας, της γεωργίας και της εκπαίδευσης.