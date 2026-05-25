Όλα δείχνουν πως ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ- Ισραήλ και Ιράν είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να λήξει. Τις τελευταίες εβδομάδες οι δύο πλευρές ανταλλάσουν προσχέδια συμφωνιών με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα καταλήξουν.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS, το Memorandum of Understanding (μνημόνιο κατανόησης) των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποτελέσει προπομπό του τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή και περιλαμβάνει έξι βασικά σημεία.

Μεταξύ των έξι σημείων είναι η παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, η δέσμευση για τον τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και η επιβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα και θα απορρίψει το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχει στη διάθεσή του.

Το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει με όλους τους όρους, αν και ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη Κυριακή ότι είχαν συμφωνήσει αρχικά στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και πλοία, καθώς και στην απόρριψη του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του.

Σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης, το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσει ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του θα διατεθεί στο πλαίσιο ενός μηχανισμού που πρέπει να διευθετηθεί και από τις δύο πλευρές. Αλλά το πώς ακριβώς θα απομακρυνθεί το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και πώς αυτό θα διασφαλιστεί, ακόμη και αν η Τεχεράνη συμφωνήσει, δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

«Οι διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν προχωρούν ομαλά!», έγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social το πρωί της Δευτέρας. «Θα είναι μόνο μια Μεγάλη Συμφωνία για όλους, ή καθόλου Συμφωνία — Επιστροφή στο Μέτωπο της Μάχης και πυρά, αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη από ποτέ — Και κανείς δεν το θέλει αυτό!».

Τα έξι σημεία του Memorandum of Understanding

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι με γνώση της τρέχουσας διπλωματίας επιβεβαίωσαν στο CBS News ότι, εν αναμονή της έγκρισης του Ιράν, οι όροι στο σχέδιο μνημονίου συνεννόησης περιλαμβάνουν:

Παράταση 60 ημερών της ισχύουσας κατάπαυσης του πυρός.

Το Ιράν ζητά να ανοίξει αμέσως τα Στενά του Ορμούζ και να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την επιστροφή της κυκλοφορίας στις προπολεμικές συνθήκες εντός 30 ημερών.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ, μαζί με τους συμμάχους τους, δηλώνουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, τερματίζονται αμέσως και οριστικά. Δεσμεύονται επίσης να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο ο ένας εναντίον του άλλου, και να απέχουν από απειλές ή χρήση βίας.

Το Ιράν επιβεβαιώνει εκ νέου ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν συμφωνεί ότι τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθούν βάσει ενός μηχανισμού στον οποίο θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές.

Τα ζητήματα των παγωμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι κυρώσεις κατά του καθεστώτος θα αντιμετωπιστούν με βάση τη συμμόρφωση του Ιράν με τα προηγούμενα σημεία.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάεϊ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι παραμένουν «ορισμένα ζητήματα που δεν έχουμε ακόμη οριστικοποιήσει», οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα συνεχιστούν. Ισχυρίστηκε ότι το επίκεντρο των τρεχουσών συνομιλιών είναι ο τερματισμός του πολέμου και ότι δεν συζητούν τις λεπτομέρειες του πυρηνικού ζητήματος. Εάν καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης, είπε, οι διαπραγματεύσεις για θέματα που σχετίζονται με τα πυρηνικά θα πραγματοποιηθούν εντός 60 ημερών.

«Οι συχνές αλλαγές στις θέσεις και οι αντιφάσεις, τις οποίες δεν χρειάζεται να εξηγήσω και τις οποίες μπορείτε απλώς να παρατηρήσετε κοιτάζοντας τα tweets που εξέδωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, δείχνουν την κατάσταση με την οποία έχουμε να κάνουμε και υπό ποιες συνθήκες πρέπει να επιδιώξουμε μια διπλωματική διαδικασία με έναν τέτοιο ομόλογο», δήλωσε ο Μπακάεϊ. «Αυτό φυσικά δημιουργεί τα δικά του προβλήματα και εμπόδια».

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ παρέμεινε στην Ουάσινγκτον αυτό το Σαββατοκύριακο αντί να ταξιδέψει στον γάμο του γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ , επικαλούμενος «περιστάσεις που αφορούν την κυβέρνηση». Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμαζόταν την Παρασκευή για έναν νέο γύρο στρατιωτικών επιθέσεων, σύμφωνα με πηγές με άμεση γνώση του σχεδιασμού, αλλά αυτές οι επιθέσεις τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καθώς συνεχίστηκε η διπλωματία.