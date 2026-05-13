Η Δομινικανή Δημοκρατία θα δέχεται προσωρινά μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ ενόψει του επαναπατρισμού τους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της νησιωτικής χώρας στην Καραϊβική.

Οι ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε συμφωνίες με ορισμένες κυβερνήσεις για την αποδοχή παράτυπων μεταναστών, στο πλαίσιο της αμφιλεγόμενης εκστρατείας απελάσεων που ξεκίνησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι δύο κυβερνήσεις υπέγραψαν μη δεσμευτικό μνημόνιο συμφωνίας για την προσωρινή και κατ’ εξαίρεση είσοδο στη Δομινικανή Δημοκρατία ενός περιορισμένου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών», αναφέρει η ενημέρωση από το Σάντο Ντομίνγκο. Οι απελαθέντες θα εισέρχονται στη Δομινικανή Δημοκρατία, εν αναμονή του επαναπατρισμού τους, υπό την προϋπόθεση να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Η αμερικανική κυβέρνηση θα παράσχει «οικονομική και επιχειρησιακή υποστήριξη» για την προσωρινή στέγαση των απελαθέντων και την ομαλή επιστροφή τους στις χώρες προέλευσης. Το μέτρο δεν αφορά υπηκόους Αϊτής ή ασυνόδευτους ανήλικους, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Η Δομινικανή Δημοκρατία, η οποία μοιράζεται τη νήσο Ισπανιόλα με την Αϊτή, απελαύνει κάθε χρόνο χιλιάδες μετανάστες από τη γειτονική της χώρα, η οποία βρίσκεται στη δίνη κοινωνικοοικονομικής κρίσης και μαστίζεται από τη βία εγκληματικών συμμοριών που ελέγχουν μεγάλο μέρος της επικράτειάς της.

