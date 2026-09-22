Στην ιδιαίτερα στενή σχέση της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στην ανάγκη να ξεπεραστούν τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο «πολύτιμο φίλο» και υποστήριξε πως ο απευθείας διάλογος μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον έχει συμβάλει στην πρόοδο των διμερών σχέσεων.

«Χάρη στον ειλικρινή και εξαιρετικό διάλογο που έχουμε με τον πολύτιμο φίλο μου, πρόεδρο Τραμπ, έχουμε σημειώσει και συνεχίζουμε να σημειώνουμε σημαντική πρόοδο σε όλους τους τομείς των σχέσεών μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε ακόμη στη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον, αλλά και στην επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Άγκυρα τον περασμένο Ιούλιο, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές αυτές επιβεβαίωσαν και ενίσχυσαν τις συμμαχικές σχέσεις των δύο χωρών.

Όπως είπε, στόχος των δύο πλευρών είναι να ανοίξει «η πόρτα για τον δεύτερο αιώνα των σχέσεών μας», ενώ παράλληλα επιδιώκεται συγκεκριμένη πρόοδος σε μια σειρά από ζητήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αμυντική βιομηχανία, την οποία χαρακτήρισε έναν από τους παραδοσιακά ισχυρότερους πυλώνες της συνεργασίας Τουρκίας και ΗΠΑ, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

«Πρέπει πλέον να αφήσουμε πίσω μας τα εμπόδια που δεν θα έπρεπε εξαρχής να υπάρχουν μεταξύ δύο συμμάχων και να δώσουμε νέα δυναμική στις σχέσεις μας», σημείωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας, με διεθνή παρουσία. Όπως ανέφερε, τα βήματα και οι επενδύσεις των τελευταίων ετών έχουν καταστήσει την Τουρκία «περιζήτητο εταίρο», όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μπάρακ για S-400 και F-35: «Κάποια στιγμή θα βρεθεί λύση»

Την ίδια ώρα, στα προβλήματα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Άγκυρας αναφέρθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, σε συνέντευξή του στο CNN Türk.

Για τους S-400, ο Αμερικανός πρέσβης υπογράμμισε ότι η χρήση των ρωσικών συστημάτων δεν είναι συμβατή με τα αμερικανικά οπλικά συστήματα. Παράλληλα, ανέφερε ότι το Κογκρέσο εξετάζει τρόπους για την αντιμετώπιση του ζητήματος, είτε μέσω πώλησης είτε μέσω μεταφοράς του συστήματος, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι τελικά θα υπάρξει λύση.

Αναφερόμενος στα F-35, ο Μπάρακ εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τη σημασία τους για την Τουρκία, επισημαίνοντας την πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια η εγχώρια τουρκική αμυντική βιομηχανία.

«Η Τουρκία διαθέτει ισχυρή και αυτάρκη αμυντική βιομηχανία ανεξάρτητα από τα F-35», δήλωσε, παραπέμποντας στην ανάπτυξη των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών αλλά και του μαχητικού KAAN.

Ο ίδιος, πάντως, δεν έκανε αναφορά σε ενδεχόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Al-Monitor: Επιστρέφουν στο προσκήνιο τα F-16 για την Τουρκία

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Al-Monitor, η Άγκυρα επανεξετάζει τις επιλογές της για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των F-16, καθώς η καθυστέρηση στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δημιουργεί νέα δεδομένα για τον σχεδιασμό της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Τουρκία αναζητά τρόπους ενίσχυσης των αεροπορικών της δυνατοτήτων, με τον εκσυγχρονισμό των F-16 να επανέρχεται στο επίκεντρο.

Η Άγκυρα έχει επενδύσει εδώ και χρόνια στον συγκεκριμένο στόλο, με την αναβάθμιση των αεροσκαφών να αποτελεί μία από τις επιλογές για τη διατήρηση και ενίσχυση των δυνατοτήτων της τουρκικής αεροπορίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Al-Monitor αναφέρεται και στην Ελλάδα και το Ισραήλ, που διαθέτουν F-35, σημειώνοντας ότι η παρουσία των συγκεκριμένων μαχητικών στην περιοχή αποτελεί μία από τις παραμέτρους που λαμβάνει υπόψη η Άγκυρα στον σχεδιασμό της.

Η καθυστέρηση της Τουρκίας να επιστρέψει στο αμερικανικό πρόγραμμα, σε συνδυασμό με την παρουσία των F-35 στην περιοχή, επηρεάζει σύμφωνα με το δημοσίευμα τις επιλογές της για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του αεροπορικού της στόλου.

CNN Türk: Στο επίκεντρο η Λέσβος και ο Έβρος

Την ίδια ώρα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις ελληνικές κινήσεις σε Έβρο και Λέσβο, παρουσιάζοντάς τες ως μέρος μιας σειράς ενεργειών της Αθήνας απέναντι στην Τουρκία.

Σε συζήτηση στο CNN Türk, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Γεντίτεπε, Φουρκάν Καγιά, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη μονάδας καταδρομών στον Έβρο, αλλά και στον σχεδιασμό για τη δημιουργία μόνιμης βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Λέσβο.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες εξελίξεις «αλυσίδα ταχύτατων αντιδράσεων», υποστηρίζοντας ότι δεν αφορούν μόνο στρατιωτικές υποδομές, αλλά και δυνατότητες επιτήρησης και ταχείας αντίδρασης.

Ειδικά για τη βάση UAV στη Λέσβο, ο Τούρκος αναλυτής υποστήριξε ότι η θέση της επιτρέπει την πραγματοποίηση απογειώσεων και προσγειώσεων και εκτίμησε ότι στόχος είναι η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Τουρκίας στο Αιγαίο.

Παράλληλα, επανέλαβε τον τουρκικό ισχυρισμό περί κινήσεων της Ελλάδας που, κατά την εκτίμησή του, επηρεάζουν την «ισορροπία της Λωζάννης».

Ο Καγιά αναφέρθηκε ακόμη στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, συνδέοντάς την με το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Χαρακτήρισε την επίσκεψη και τη στρατιωτική τελετή ως «προκλητική και χειριστική κίνηση», εκφράζοντας τη δική του εκτίμηση για τις ελληνικές ενέργειες.

Τουρκικά μαχητικά και ιπτάμενα τάνκερ νότια της Κύπρου

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν πτήσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών και αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού νότια της Κύπρου.

Το τουρκικό υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικό οπτικό υλικό από τις πτήσεις, υποστηρίζοντας ότι εντάσσονται σε δραστηριότητες για την «προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων» της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στις εικόνες εμφανίζονται τουρκικά μαχητικά, αλλά και ιπτάμενα τάνκερ κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, με την Άγκυρα να συνδέει την παρουσία των αεροσκαφών στην περιοχή με την προστασία των θέσεων και των συμφερόντων της στην Ανατολική Μεσόγειο.