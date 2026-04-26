Tο υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τα ισραηλινά πλήγματα το Σάββατο στον νότο της χώρας προκάλεσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που παρατάθηκε αυτή την εβδομάδα στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

“Δύο πλήγματα του ισραηλινού εχθρού που είχαν στόχο ένα φορτηγό και μια μοτοσικλέτα στην τοποθεσία Γιοχμόρ αλ-Σακίφ, στην περιοχή Ναμπατίγια, προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων”, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Σαφάντ αλ Μπατίχ, στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 17 άλλων.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε από την πλευρά του ότι “εξόντωσε” το Σάββατο τρία μέλη της Χεζμπολάχ που ταξίδευαν με “ένα όχημα φορτωμένο με όπλα”, καθώς και ένα άλλο μέλος που κινείτο με μοτοσικλέτα όπως και άλλα δύο ένοπλα μέλη της οργάνωσης σε άλλα σημεία.

Δήλωσε επίσης ότι εντόπισε δύο βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο, καταγγέλλοντας “κατάφωρη παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός” από τη Χεζμπολάχ και ότι στη συνέχεια αναχαίτισε έναν άλλο “ύποπτο εναέριο στόχο”.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι στοχοθέτησε ένα όχημα του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο σε αντίποινα για την επίθεση στο Γιοχμόρ αλ Σακίφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη την παράταση της εκεχειρίας στον Λίβανο, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου.