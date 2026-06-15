Τραγωδία σημειώθηκε στις Φιλιππίνες με δύο νεκρούς φοιτητές του πανεπιστημίου Ateneo de Manila. Ο 18χρονος Ρενέ Μπατερμπόνια και ο 19χρονος Αντιβίνε Αντίλι πνίγηκαν κατά τη διάρκεια ταξιδιού της ομάδας μπάσκετ, την οποία προπονεί ο Ταμπ Μπάλντουϊν, πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ.

Οι δύο νεαροί συμμετείχαν σε μια δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται ως team building στο θέρετρο Ντιπακουλάο. Ένας εκ των ιδιοκτητών του θερέτρου ανέφερε πως ο Μπάλντουιν γνώριζε ότι υπήρχαν κίνδυνοι από τα ρεύματα στην περιοχή και δεν προστάτεψε τους παίκτες του.

Σημειώνεται πως ο Ταμπ Μπάλντουϊν προπονούσε την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ για λίγους μήνες το 2007 και αντικαταστάθηκε από τον Κώστα Φλεβαράκη.

Ο ιδιοκτήτης του θερέτρου, τόνισε μάλιστα πως η ομάδα μπάσκετ του πανεπιστημίου είχε βρεθεί στην περιοχή για την σύσφιξη σχέσεων. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έγινε ένα τέτοιο ταξίδι, καθώς το 2016, το 2018 και το 2019 είχαν γίνει αντίστοιχα.

«Πάντα συζητούσαμε για τα ρεύματα της θάλασσας και ότι υπάρχουν περίοδοι που δεν πρέπει κανείς να μπαίνει στη θάλασσα», τόνισε ο ιδιοκτήτης.

«Θέλουμε απαντήσεις για όσα συνέβησαν. Λέτε ότι ήταν ατύχημα αλλά δεν μου έχετε δώσει εξηγήσεις και απαντήσεις γιατί ήταν ατύχημα και γιατί πέθανε το παιδί μου» ανέφερε η μητέρα του 18χρονου Μπατερμπόνια γεμάτη θλίψη από τον άδικο χαμό του παιδιού της.

Το «κατηγορώ» της συζύγου του προπονητή

Η Ελληνίδα σύζυγός του, Έφη Καλογήρου απάντησε με βίντεο στην αναφορά του Μπάλντουϊν για την οικογένειά του και αποκάλυψε ότι είχε προειδοποιήσει την διοίκηση του πανεπιστημίου ότι τα «παιδιά δεν είναι ασφαλή μαζί του».

«Το όνομά μου είναι Έφη και είμαι παντρεμένη με τον Ταμπ Μπάλντουϊν από το 2011. Είμαι ακόμα νόμιμα παντρεμένη μαζί του. Ωστόσο, στις αρχές του 2020, έπρεπε να τον αφήσω για την ασφάλειά μου και την ασφάλεια των παιδιών μου», είπε αρχικά η σύζυγος του 57χρονου προπονητή.

Στη συνέχεια προσέθεσε ότι «αυτή η δήλωση αποτελεί απάντηση στην τελευταία του συνέντευξη και τα σχόλιά του σχετικά με την οικογένειά του. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν εκπροσωπεί εμένα ή τα παιδιά μου».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η Έφη Καλογήρου στη συνέχεια υπενθύμισε ότι είχε προειδοποιήσει τη διοίκηση του πανεπιστήμιου Ateneo de Manila για την ασφάλεια των φοιτητών.

«Εκείνη την εποχή, ενημέρωνα επανειλημμένα το Πανεπιστήμιο Ateneo de Manila ότι τα παιδιά δεν ήταν ασφαλή κοντά του και προέτρεψα το πανεπιστήμιο να αναλάβει δράση και να τον απομακρύνει από την πανεπιστημιούπολη. Αντίθετα, αυτό που ακολούθησε ήταν μια εκστρατεία εκφοβισμού και φίμωσης».

Η θετή κόρη του Ταμπ Μπάλντουϊν τον κατακεραύνωσε στο Χ γράφοντας ότι «η μητέρα μου παρενοχλούνταν για μήνες αφού προσπάθησε να μιλήσει. Ήταν παντρεμένη με αυτό το τέρας που έχει καταστρέψει τόσες πολλές ζωές. Ελπίζω ο κόσμος να ανακαλύψει επιτέλους την αλήθεια».

Η Γιώτα Καλογήρου αναδημοσίευσε ένα βίντεο μάλιστα, στο οποίο ακούγεται η μητέρα της να λέει σε στέλεχος του πανεπιστημίου το 2019 ότι ο 57χρονος «κυνηγούσε» τα κορίτσια με τον άνδρα να της απαντά ότι «το ξέρω και τον έχω προειδοποιήσει. Του είπα να σταματήσει».

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα:

«Απέτυχα ως προπονητής»

Ο Ταμπ Μπάλντουϊν από την πλευρά του προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις για το συμβάν με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα του πανεπιστημίου στο Facebook.

«Ως προπονητής, μας έχει ανατεθεί η ανάπτυξη των μπασκετμπολιστών μας, η εξέλιξη αυτών των νέων ανδρών σε μελλοντικούς επαγγελματίες, αλλά κυρίως, ως προπονητής, μου έχετε εμπιστευτεί εσείς, οι γονείς και οι οικογένειες, πρώτα και κύρια, την ευημερία τους. Και σε αυτό, νιώθω ότι έχω αποτύχει. Και λυπάμαι», δήλωσε ο προπονητής.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι «εκείνη τη μοιραία ημέρα που στείλαμε τους παίκτες για μια συνηθισμένη προπόνηση σε αυτό που θεωρούσαμε ρηχά νερά, μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιήσαμε πως βρίσκονταν σε επικίνδυνα νερά και κάναμε ό,τι μπορούσαμε ως προπονητές, ως υπεύθυνοι για αυτήν την κατάσταση, οι ίδιοι οι παίκτες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διασφαλίσουν ότι όλοι θα έφταναν πίσω στην ακτή με ασφάλεια. Και τότε συνειδητοποιήσαμε ότι δεν το είχαμε καταφέρει αυτό».

Δείτε την απολογία του Μπάλντουϊν:

«Εκείνη τη στιγμή, βίωσα το να βρίσκεται κάποιος στο πιο σκοτεινό μέρος που μπορεί να φανταστεί κανείς, και όμως ήξερα ταυτόχρονα ότι καλοί άνθρωποι, άνθρωποι που είχαν κάνει καταπληκτική δουλειά μεγαλώνοντας αυτούς τους δύο νεαρούς άνδρες, θα βρίσκονταν σε ένα ακόμη πιο σκοτεινό, πιο φρικτό μέρος. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ότι είχα αποτύχει. Απέτυχα ως ηγέτης. Ένιωσα ότι είχα αποτύχει ως προπονητής. Σίγουρα ένιωσα ότι είχα αποτύχει ως φίλος του Ντιβινί και του Ρενέ, και όταν αργότερα αντιμετώπισα την ομάδα για να προσπαθήσω να γίνω ηγέτης εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ότι τους απογοήτευσα κι αυτούς», σημείωσε ο Μπάλντουϊν .

Ο 57χρονος προπονητής μίλησε και σε podcast για το περιστατικό και μεταξύ άλλων είπε ότι «έχω οικογένεια, πρέπει να βοηθήσω την οικογένειά μου. Πρέπει να είμαι καλύτερος γι’ αυτούς αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο».