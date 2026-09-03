Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στη Γαλλία από την τραγωδία που σημειώθηκε στην κοινότητα Ζι (Gy), στην περιοχή Οτ-Σον, όπου τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά το βράδυ της Τετάρτης.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο παιδιά, ηλικίας 6 και 10 ετών, ο 42χρονος πατέρας τους, καθώς και η 74χρονη μητέρα της εν διαστάσει συζύγου του.

Λίγο πριν από τις 20:00, συγγενικό πρόσωπο του 42χρονου επικοινώνησε με τις Αρχές, αναφέροντας ότι είχε δεχτεί τηλεφώνημα από τον ίδιο. Σύμφωνα με όσα φέρεται να του είπε, είχε σκοτώσει τα δύο παιδιά του και την πεθερά του, ενώ στη συνέχεια σκόπευε να αυτοκτονήσει. Ο 42χρονος βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου με τη σύζυγό του, όπως μεταδίδει το BFMTV.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τα δύο παιδιά νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Σε τροχόσπιτο που βρισκόταν σε μικρή απόσταση βρέθηκαν οι σοροί του 42χρονου και της 74χρονης. Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι και οι τέσσερις είχαν δεχτεί πυροβολισμούς.

Η πεθερά του είχε πάει να παραλάβει τα παιδιά

Συγγενής του 42χρονου, μιλώντας στην εφημερίδα L’Est Républicain, υποστήριξε ότι η τραγωδία εκτυλίχθηκε την ώρα που η 74χρονη είχε μεταβεί στο σημείο, προκειμένου να πάρει τα εγγόνια της.

Άλλος συγγενής, ο οποίος μίλησε στο AFP, ανέφερε ότι η σύζυγος του άνδρα είχε αποφασίσει πριν από μερικούς μήνες να τον εγκαταλείψει, όταν ανακάλυψε ότι την απατούσε.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο 42χρονος φέρεται να κατέγραψε σε βίντεο τη σκηνή και να έστειλε το υλικό στη σύζυγό του, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα: «Αυτό σου αξίζει». Στη συνέχεια, φέρεται να προώθησε τις εικόνες και στους αδελφούς του.

Παρά τα προβλήματα στη σχέση τους, το ζευγάρι έδειχνε το προηγούμενο διάστημα να έχει προσεγγίσει ξανά ο ένας τον άλλον, καθώς το καλοκαίρι είχαν πραγματοποιήσει μαζί διακοπές στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη, ωστόσο, η γυναίκα φέρεται να ζήτησε από τη μητέρα της να πάει εκείνη να παραλάβει τα παιδιά, λέγοντάς της: «Δεν θέλω να επιστρέψω ξανά εκεί».

«Άκουσα πυροβολισμούς»

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στην L’Est Républicain τις στιγμές που προηγήθηκαν και ακολούθησαν της τραγωδίας.

«Είναι φρίκη αυτό που συνέβη. Άκουσα πυροβολισμούς», δήλωσε, σημειώνοντας ότι μόλις μισή ώρα νωρίτερα είχε δει τον μεγαλύτερο γιο της οικογένειας να βγάζει τα σκουπίδια, μετακινούμενος με το πατίνι του.

Στο σημείο μετέβη το ίδιο βράδυ και ο Δήμαρχος της Κοινότητας, Αλεξάντρ Λακρουά. Σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους κατοίκους της περιοχής.

«Αυτό το δράμα βυθίζει τον Δήμο μας σε βαθιά θλίψη, και προκαλεί φυσικά μεγάλη συγκίνηση σε όλους μας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη ημέρα «θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη και στην ιστορία της Κοινότητάς μας».

Οι γαλλικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τετραπλή τραγωδία.