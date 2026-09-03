Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ υποστήριξε ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι κανείς δεν ήταν σε θέση να προβλέψει τη μαζική είσοδο 72.000 μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για αδράνεια της κυβέρνησης.

Η τοποθέτησή του πραγματοποιήθηκε στη σκιά διαδηλώσεων δεκάδων χιλιάδων πολιτών σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός σημείωσε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για εμπλοκή της μαροκινής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για στενό συντονισμό μεταξύ των δύο κρατών, την ώρα που έκθεση της ισπανικής Αστυνομίας επισημαίνει την πλήρη ανοχή που επέδειξαν οι δυνάμεις ασφαλείας του Μαρόκου.

Ανθρωπιστική διάσταση και διπλωματικές τριβές

Παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των αφιχθέντων έχει ήδη επιστραφεί στο Μαρόκο, περίπου 5.000 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους έως και 1.400 ανήλικοι, παραμένουν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στους δρόμους και τις ακτές της πόλης.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις προς τις Αρχές για αύξηση των ροών μέσω θαλάσσης, εξαιτίας μιας δικαστικής απόφασης, την οποία πολλοί μετανάστες ερμήνευσαν λανθασμένα ως διασφάλιση της παραμονής τους.

Αν και ο Σάντσεθ απέφυγε την ευθεία κριτική προς το Ραμπάτ, χαρακτήρισε απαράδεκτες τις δηλώσεις Μαροκινών υπουργών για τη Θέουτα και τη Μελίγια, τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αφρικανική ήπειρο.

Ευρωπαϊκές αντιδράσεις και η ταχύτητα των επιστροφών

Η διαχείριση της κρίσης προκάλεσε έντονες εσωτερικές και διεθνείς αναταράξεις, με την Ιταλία να προχωρά στην επιβολή συνοριακών περιορισμών για ταξιδιώτες από την Ισπανία. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε στο Κοινοβούλιο την εθνική σημασία της Θέουτα, εξαίροντας τη στάση των σωμάτων ασφαλείας που έδωσαν προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, ενώ τόνισε πως πάνω από το 90% των επιστροφών ολοκληρώθηκε εντός 72 ωρών.

Ψευδείς ειδήσεις και αιχμές για εξωτερικές παρεμβάσεις

Εξηγώντας την πολυπλοκότητα των γεγονότων της 30ής και 31ης Ιουλίου, ο Σάντσεθ απέδωσε την κρίση σε έναν συνδυασμό παραγόντων, εστιάζοντας στην ευρεία διασπορά ψευδών ειδήσεων, μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Εκτός από τη δράση κυκλωμάτων διακίνησης, αναφέρθηκε σε δραστηριότητα λογαριασμών που συνδέονται με τη Ρωσία, το Ισραήλ και διεθνή ακροδεξιά δίκτυα. Αν και διευκρίνισε ότι δεν προκύπτει επίσημη εμπλοκή ξένων κυβερνήσεων, επέμεινε στις καταγγελίες του για τη συντονισμένη παραπληροφόρηση. Κατέληξε δε τονίζοντας ότι η κατάσταση στη Θέουτα αποτελεί τόσο μια οξεία ανθρωπιστική κρίση, όσο και μια πρωτοφανή διοικητική πρόκληση για την ίδια την πόλη.