Για σχεδόν 24 χρόνια παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τώρα, όμως, μία από τις πιο ιδιαίτερες Ferrari που συνδέθηκαν ποτέ με τον Michael Jordan επιστρέφει στο προσκήνιο και ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια μέσω δημοπρασίας, με την εκτιμώμενη τιμή της να φτάνει έως και τα 1,3 εκατ. δολάρια.

Πρόκειται για μια Ferrari 550 Maranello του 1997, με αριθμό πλαισίου 108712, την οποία ο Jordan απέκτησε και χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων του στους Chicago Bulls. Το αυτοκίνητο θα δημοπρατηθεί από τη Joopiter, με τις ηλεκτρονικές προσφορές να ανοίγουν στις 15 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η προεκτίμηση της αξίας του κυμαίνεται μεταξύ 700.000 και 1.300.000 δολαρίων.

Η 550 Maranello παραδόθηκε καινούργια στον Michael Jordan στις 29 Μαΐου 1997, στη Βόρεια Καρολίνα

Το αυτοκίνητο έχει διατηρήσει μάλιστα το εργοστασιακό βιβλίο εγγύησης, όπου υπάρχει η υπογραφή του Jordan μαζί με τη διεύθυνσή του στο Durham της North Carolina. Η Ferrari ήταν βαμμένη σε Rosso Barchetta, με μπεζ δερμάτινο εσωτερικό και χρωμιωμένες ζάντες Speedline. Παράλληλα, διέθετε την προσωπική πινακίδα MJ 5, ένα στοιχείο που την έκανε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη.

Επειδή ο Jordan είχε ύψος περίπου 2 μέτρα, η θέση οδήγησης είχε προσαρμοστεί ειδικά για εκείνον. Σύμφωνα με την εταιρεία, η Ferrari φέρεται να είχε τροποποιημένες ράγες καθίσματος και λεπτότερη επένδυση, ώστε να μπορεί να κάθεται όσο το δυνατόν πιο πίσω.

Ο Jordan την οδήγησε για περίπου 10.000 χλμ. χρησιμοποιώντας την για μετακινήσεις προς αγώνες και προπονήσεις των Bulls, αλλά και σε δημόσιες εμφανίσεις. Μάλιστα, στις 13 Ιουνίου 1997, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του πέμπτου πρωταθλήματος NBA από τους Chicago Bulls, φωτογραφήθηκε να αποχωρεί από το United Center οδηγώντας τη συγκεκριμένη Ferrari, με το τρόπαιο και ένα πούρο στο χέρι.

Η Ferrari που έγινε… Air Jordan

Η συγκεκριμένη 550 Maranello αποτέλεσε βασική πηγή έμπνευσης για τον σχεδιαστή της Nike, Tinker Hatfield, όταν σχεδίαζε τα Air Jordan XIV. Η επιρροή της Ferrari είναι εμφανής στη σχεδίαση του παπουτσιού. Πιο συγκεκριμένα, οι λεπτομέρειες του δέρματος παραπέμπουν στο εσωτερικό της 550, οι αεραγωγοί θυμίζουν τα πλευρικά ανοίγματα του αυτοκινήτου, ενώ το πίσω μέρος παραπέμπει στο πέλμα ενός ελαστικού. Ακόμη και το χαρακτηριστικό σήμα του παπουτσιού τοποθετήθηκε μέσα σε ένα πλαίσιο που παραπέμπει στο έμβλημα με το άλογο της Ferrari.

Και μετά… η Ferrari εξαφανίστηκε

Στις 4 Δεκεμβρίου 2002, ο Jordan πούλησε τη Ferrari μέσω της Lake Forest Sportscars στο Illinois. Από εκεί και μετά, το αυτοκίνητο ουσιαστικά χάθηκε από το προσκήνιο. Για σχεδόν 25 χρόνια δεν υπήρχαν επιβεβαιωμένες δημόσιες εμφανίσεις του, με αποτέλεσμα να θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά «χαμένα» αυτοκίνητα που είχαν περάσει από την κατοχή του Jordan.

Η αναζήτησή του εξελίχθηκε σε πραγματική έρευνα, η οποία προχώρησε όταν τελικά εμφανίστηκε σε παλιό διαδικτυακό forum ένα τμήμα του αριθμού πλαισίου. Από εκεί κατέστη δυνατό να ανασυντεθεί ο πλήρης αριθμός και, μέσω ιστορικών αρχείων της Ferrari και αντιπροσωπειών, να εντοπιστεί το αυτοκίνητο σε μακροχρόνια ιδιοκτησία στην Καλιφόρνια.

Η Ferrari 550 Maranello

Διαθέτει έναν ατμοσφαιρικό V12 5,5 λίτρων, ισχύ 485 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων με το χαρακτηριστικό gated επιλογέα. Η τελική ταχύτητα έφτανε τα 320χλμ./ώρα. Συνολικά κατασκευάστηκαν 3.083 Ferrari 550 Maranello από το 1996 έως το 2001. Παράλληλα, η Ferrari θα παρουσιαστεί στο κοινό στη Νέα Υόρκη, μαζί με τη φανέλα που φόρεσε ο Jordan στον τρίτο αγώνα των τελικών του NBA το 1998, στο πλαίσιο της δημοπρασίας «Driven to Greatness».