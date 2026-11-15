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Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως εξόντωσαν διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς σε επιχείρηση που διεξήγαγαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πηγές από τη Χαμάς, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο διοικητής Σαμίρ Αμπού Γιούνις σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

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