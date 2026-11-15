Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως εξόντωσαν διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς σε επιχείρηση που διεξήγαγαν στη Λωρίδα της Γάζας.

A short while ago, the IDF and ISA struck a senior terrorist in Hamas’ military wing. Details to follow. — Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2026

Σύμφωνα με πηγές από τη Χαμάς, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο διοικητής Σαμίρ Αμπού Γιούνις σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.