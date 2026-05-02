«Αναμενόμενη εξέλιξη» χαρακτήρισε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσουν στην αποχώρηση 5.000 στρατιωτών από τις βάσεις τους στη Γερμανία, επισημαίνοντας εκ νέου ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία εξυπηρετεί όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και τα ίδια τα στρατηγικά συμφέροντα της Ουάσιγκτον στην ευρύτερη γεωπολιτική σκακιέρα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ενόψει των επόμενων αποστολών, το Βερολίνο θα κινηθεί σε στενό συντονισμό με την αποκαλούμενη «Ομάδα των Πέντε» (δηλαδή τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία) επαναλαμβάνοντας την ανάγκη «να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι» στο πεδίο της άμυνας.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Πενταγώνου, ο Πιστόριους τόνισε ότι η παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, και ειδικά στη Γερμανία, λειτουργεί αμφίδρομα: «είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών». Όπως σημείωσε, η συνεργασία με τις ΗΠΑ εκτείνεται σε κρίσιμες εγκαταστάσεις όπως το Ράμσταϊν, το Γκράφενβερ και τη Φρανκφούρτη, με στόχο τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη, τη στήριξη της Ουκρανίας και την ενίσχυση της κοινής αποτρεπτικής ισχύος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιοποιούν τη γερμανική επικράτεια και για άλλες στρατιωτικές λειτουργίες που συνδέονται με τις δικές τους προτεραιότητες ασφαλείας, ιδίως σε περιοχές όπως η Αφρική και η Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γερμανός υπουργός επανέλαβε ότι η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει τον ρόλο της εντός του NATO, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, εάν θέλει να διατηρήσει ισχυρούς διατλαντικούς δεσμούς.

Ο Πιστόριους εμφανίστηκε καθησυχαστικός, σημειώνοντας ότι η Γερμανία βρίσκεται ήδη σε τροχιά ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεών της, με αύξηση δυνατοτήτων, ταχύτερες προμήθειες εξοπλισμού, έμφαση στην καινοτομία και ανάπτυξη νέων υποδομών.

Όσον αφορά την απόφαση των ΗΠΑ, διευκρίνισε ότι δεν αποτελεί αιφνιδιασμό, καθώς υπήρχαν σχετικές ενδείξεις. Όπως είπε, η αποχώρηση αφορά περίπου 5.000 στρατιώτες από ένα σύνολο σχεδόν 40.000 που βρίσκονται σήμερα στη Γερμανία.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι ο συντονισμός με τους βασικούς Ευρωπαίους συμμάχους θα είναι καθοριστικός για τις επόμενες κινήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία στο πλαίσιο της «Ομάδας των Πέντε».