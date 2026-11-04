Στη Γερμανία, οι περισσότεροι πολιτικοί και τα ΜΜΕ υποδέχθηκαν αφενός με ικανοποίηση και ανακούφιση το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα με ρεαλισμό και νηφαλιότητα, διευκρινίζοντας ότι δεν θα πρέπει να καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες για μια σημαντικά διαφορετική εξωτερική πολιτική από την Ουάσιγκτον. Στάση αναμονής τηρεί και η κυβέρνηση.

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάιερ διευκρίνισε ότι δεν σχολιάζει εκλογικά αποτελέσματα σε άλλες χώρες και περιορίστηκε να δηλώσει ότι οι ΗΠΑ είναι και θα παραμείνουν σημαντικός εταίρος και σύμμαχος της Γερμανίας. «Θα συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας με τις ΗΠΑ, ακόμη και με έναν διαφορετικό συσχετισμό στα δύο σώματα», ανέφερε ο κ. Μάιερ, ενώ πρόσθεσε ότι είναι νωρίς για να εκτιμήσει κανείς την ενδεχόμενη επίδραση του εκλογικού αποτελέσματος στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. «Η γερμανική κυβέρνηση έχει ωστόσο τα δικά της συμφέροντα και θα συνεχίσει να τα παρουσιάζει στην διατλαντική της σχέση: σταθερή διεθνή τάξη, εμπόριο βασισμένο σε κανόνες, ισχυρό ΝΑΤΟ. Αυτά τα θέματα διαμορφώνουν τις συζητήσεις μας», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (φωτό) συνεχάρη τους Δημοκρατικούς για την «ιστορική νίκη» τους, προειδοποίησε ωστόσο ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ παραμένει η ίδια και πρόσθεσε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί της σε πνεύμα εμπιστοσύνης. Σε ανάλογο πνεύμα ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD) έκανε λόγο για «σαρωτική νίκη» των Δημοκρατικών και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, για πολύ καιρό η τάση ήταν μόνο προς τον δεξιό λαϊκισμό. «Τώρα κυριαρχεί το αστικό κέντρο. Το χέρι μας είναι απλωμένο», δήλωσε.

Ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) για θέματα εξωτερικής πολιτικής Νόρμπερτ Ρέτγκεν αναφέρθηκε σε «διόρθωση πορείας, η οποία θα είναι τουλάχιστον εφικτή», αλλά τόνισε ότι δεν βλέπει τέλος στον «Τραμπισμό», ο οποίος, όπως εξήγησε, «παραμένει έντονα εκπροσωπούμενος από άποψη συναισθημάτων και στάσης και έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία των ΗΠΑ».

Από την πλευρά της η αρχηγός της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ σημείωσε ότι δεν είναι ασυνήθιστο το κόμμα του προέδρου να χάνει τις ενδιάμεσες εκλογές. «Η έκταση ωστόσο της ήττας των Ρεπουμπλικανών είναι αξιοσημείωτη και μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν. Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι δεν θα ακολουθούσε παρεμβατική εξωτερική πολιτική. Αυτή η αθετημένη υπόσχεση έχει πλέον γυρίσει μπούμερανγκ», ανέφερε η κυρία Βάιντελ.

Οι ενδιάμεσες εκλογές κυριαρχούν σήμερα και στα γερμανικά ΜΜΕ: «Ο Τραμπ χάνει και ο κόσμος φοβάται τις συνέπειες», γράφει η BILD, ενώ το περιοδικό Der Spiegel σχολιάζει ότι «η ήττα των Ρεπουμπλικανών δείχνει ένα διεθνές μοντέλο: από τη Βουδαπέστη έως το Βελιγράδι, οι απολυταρχικοί ηγέτες σκοντάφτουν στον πληθωρισμό, στην πατερναλιστική οικονομία και στη διαφθορά». «Συγχαρητήρια στους Δημοκρατικούς, συνέχεια με τον Τραμπ», αναφέρει στο ρεπορτάζ του το ARD. «O άλλος χαμένος των εκλογών λέγεται Ίλον Μασκ», σημειώνει η Handelsblatt, αναδεικνύοντας τον αντίκτυπο του εκλογικού αποτελέσματος για τον επιχειρηματία. «Η μέρα που τελείωσε η λατρεία του ηγέτη», γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung, η WELT κάνει λόγο για την Αμερική και «η ταλάντωση του εκκρεμούς της δημοκρατίας» και η Süddeutsche Zeitung επισημαίνει ότι «αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή για μια νέα Αμερική».