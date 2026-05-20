Τα σχέδια για την επιβολή απαγόρευσης στις εισαγωγές ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών στη Μεγάλη Βρετανία, τα οποία παράγονται από ρωσικό πετρέλαιο σε τρίτες χώρες, «μετριάστηκαν» εν μέσω ανησυχιών για την επάρκεια του εφοδιασμού και την αύξηση των τιμών.

Η βρετανική κυβέρνηση θα εφαρμόσει «σταδιακά» ορισμένες νέες κυρώσεις τους επόμενους μήνες, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε ότι η αλλαγή πολιτικής θα μπορούσε να περιγραφεί ως «εξαίρεση» από τις κυρώσεις που αποσκοπούν στο πλήγμα της ρωσικής οικονομίας, αλλά παραδέχθηκε ότι οι συνθήκες απαιτούν επιπλέον ευελιξία.

Ο Βλαντισλάβ Βλάσιουκ, επίτροπος κυρώσεων για την Ουκρανία, δήλωσε ότι κατανοεί «το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου», αλλά εξέφρασε τη διαφωνία του με αυτή την προσέγγιση.

«Η ανησυχία μας σχετίζεται ειδικότερα με τις προσωρινές εξαιρέσεις που ενδέχεται να εξακολουθούν να αποφέρουν πρόσθετα έσοδα για την πολεμική μηχανή της Ρωσίας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αρχικό σχέδιο για την απαγόρευση εισαγωγής πετρελαϊκών προϊόντων στη Μεγ. Βρετανία που προέρχονται από ρωσικό αργό πετρέλαιο, όπως καύσιμα αεροσκαφών και ντίζελ από τρίτες χώρες, είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά ως μέρος μιας δέσμης νέων κυρώσεων από την κυβέρνηση τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Αυτό συνέβη αφότου το BBC αποκάλυψε το 2024 ότι εκατομμύρια βαρέλια καυσίμων που παράγονταν από ρωσικό πετρέλαιο εξακολουθούσαν να εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω ενός «παραθύρου» στους παγκόσμιους εμπορικούς κανόνες, παρά την επιβολή των κυρώσεων.

Το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA) εκτίμησε ότι πετρελαϊκά προϊόντα αξίας περίπου 1,8 δισεκατομμυρίων λιρών, παρασκευασμένα από ρωσικό αργό, είχαν εισαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της Ινδίας και της Τουρκίας από τότε που επιβλήθηκε η πρώτη απαγόρευση πετρελαίου, τον Δεκέμβριο του 2022.