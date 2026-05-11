Νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης..

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με «παράδοση». Η Τεχεράνη επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων, ζητώντας:

  • πολεμικές αποζημιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες,
  • πλήρη ιρανική κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ,
  • άρση των αμερικανικών κυρώσεων,
  • αποδέσμευση των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, το Ιράν ζητά επίσης:

  • τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού,
  • εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν,
  • καθώς και την άρση της αμερικανικής απαγόρευσης στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.
