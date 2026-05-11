Νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης..
Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με «παράδοση». Η Τεχεράνη επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων, ζητώντας:
- πολεμικές αποζημιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες,
- πλήρη ιρανική κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ,
- άρση των αμερικανικών κυρώσεων,
- αποδέσμευση των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
Παράλληλα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, το Ιράν ζητά επίσης:
- τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού,
- εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν,
- καθώς και την άρση της αμερικανικής απαγόρευσης στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.