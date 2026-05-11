Νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης..

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με «παράδοση». Η Τεχεράνη επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων, ζητώντας:

πολεμικές αποζημιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες,

πλήρη ιρανική κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ,

άρση των αμερικανικών κυρώσεων,

αποδέσμευση των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, το Ιράν ζητά επίσης: