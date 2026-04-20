Για τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, υπογραμμίζοντας ότι όσο αυτό συνεχίζεται, τότε παραμένουν και τα «λάθη».

Ειδικότερα, ο Ιρανός πρέσβης στο Πακιστάν επισημαίνει ότι «Δεν μπορείς να συνεχίζεις να παραβιάζεις το διεθνές δίκαιο, να επιμένεις στον αποκλεισμό σου, να απειλείς το Ιράν με περαιτέρω εγκλήματα πολέμου, να επιμένεις σε παράλογες απαιτήσεις, να κάνεις φασαρία με ρητορικές δηλώσεις και να προσποιείσαι ότι επιδιώκεις τη “διπλωματία”».

Ο Ιρανός πρέσβης επισημαίνει ότι «όσο παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός, παραμένουν και τα «λάθη».

