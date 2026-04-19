Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, προχώρησε σε νέες δηλώσεις με αιχμές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, στο περιθώριο διπλωματικού φόρουμ που πραγματοποιείται στην Αττάλεια.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Τούρκος Υπουργός αναφέρθηκε στις περιφερειακές διπλωματικές επαφές της Άγκυρας με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Αίγυπτος, υποστηρίζοντας ότι «δεν συνιστούν στρατιωτική συμμαχία με στόχο το Ισραήλ, αλλά εντάσσονται σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων και ενίσχυσης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή».

Ο ίδιος απέρριψε τις ερμηνείες περί δημιουργίας στρατιωτικού μπλοκ, επιμένοντας ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει σχηματισμούς αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, ο Χακάν Φιντάν εξαπέλυσε αιχμές, κάνοντας λόγο για στρατιωτική συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου, την οποία χαρακτήρισε «πηγή ανησυχίας για την Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής».

Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, υποστήριξε ότι «η Άγκυρα δεν έχει λάβει διαβεβαιώσεις πως η συγκεκριμένη συνεργασία δεν στρέφεται εναντίον της».

Ο Τούρκος Υπουργός εκτίμησε ακόμα ότι η αντίδραση της Άγκυρας παραμένει συγκρατημένη λόγω των συνεχιζόμενων επαφών με την Ελλάδα, ωστόσο σημείωσε ότι οι εξελίξεις και οι δηλώσεις που αφορούν περιφερειακές στρατιωτικές συνεργασίες δεν επιτρέπουν την αδιαφορία της Τουρκίας.