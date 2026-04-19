Μια βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καταστράφηκε σήμερα με ελεγχόμενη υπόγεια έκρηξη σε προάστιο στο Παρίσι, έπειτα από την απομάκρυνση περισσοτέρων από χιλίων κατοίκων σε ακτίνα 450 μέτρων για λόγους ασφαλείας.

Η βόμβα εντοπίστηκε στην κοινότητα Κολόμπ κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής και είχε μήκος 1,06 μέτρα (χωρίς το πτερύγιο ουράς) και διάμετρο 33 εκατοστά. Αρχικά επιχειρήθηκε η απενεργοποίησή της με χειροκίνητο τρόπο, ωστόσο, σύμφωνα με το αρχηγείο της αστυνομίας του Παρισιού, η διαδικασία κρίθηκε «δυστυχώς αδύνατη», λόγω της κατάστασης του εκρηκτικού μηχανισμού.

Στη συνέχεια, οι ειδικοί προχώρησαν σε επιτόπια ταφή του εκρηκτικού μηχανισμού και ακολούθησε ελεγχόμενη έκρηξη, με εκτεταμένα έργα κάλυψης ώστε να περιοριστεί η ισχύς της. Ένας υπόκωφος θόρυβος και η επακόλουθη ηχώ έγιναν αισθητά στην περιοχή, ενώ drone επιθεώρησε τον χώρο μετά την έκρηξη, για να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχε περαιτέρω κίνδυνος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 800 αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί στην πυκνοκατοικημένη περιοχή για τη διασφάλιση της τάξης και την αποτροπή περιστατικών κατά τη διάρκεια της εκκένωσης.

Η επιχείρηση θύμισε αντίστοιχα περιστατικά εξουδετέρωσης παλαιών πυρομαχικών στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, όπως εκείνο στον σταθμό Gare du Nord τον Μάρτιο του 2025, όταν η ανεύρεση μεγάλης βόμβας είχε προκαλέσει εκτεταμένη κινητοποίηση και προσωρινή παράλυση της περιοχής.