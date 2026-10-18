Τέσσερις Καναδοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά σε μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους σε στρατιωτική βάση στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Κάρνεϊ δεν έδωσε λεπτομερή στοιχεία για το τι προκάλεσε αυτή τη “βίαιη και αστραπιαία” πυρκαγιά.

“Λυπάμαι που πρέπει να επιβεβαιώνω ότι επί του παρόντος τέσσερα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έχουν χάσει τη ζωή τους” και “δεκάδες άλλα” έχουν τραυματιστεί σοβαρά σε αυτή την “καταστροφή”, η οποία συνέβη το Σάββατο την ώρα που (οι στρατιώτες) ήταν σε άσκηση, δήλωσε ο Κάρνεϊ σε ομιλία του από την Οτάβα.

“Το έθνος πενθεί” έπειτα από “μια από τις χειρότερες τραγωδίες που έχουν πλήξει τις ένοπλες δυνάμεις στο καναδικό έδαφος σε καιρό ειρήνης”, πρόσθεσε, ανακοινώνοντας ότι οι σημαίες στα ομοσπονδιακά κτίρια θα είναι μεσίστιες.

Canadian Prime Minister Mark Carney said four service members died and dozens more were injured after a ‘violent, fast-moving fire’ swept through an army base in Wainwright in Alberta https://t.co/WxdPQzwchF https://t.co/1J7lkEM5Xg — Reuters (@Reuters) October 18, 2026

Ο υπουργός Άμυνας Ντέιβιντ ΜακΓκίντι μετέβη την Κυριακή στο σημείο.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι υπήρχαν νεκροί σε ένα περιστατικό σε αυτή τη βάση που βρίσκεται στην επαρχία Αλμπέρτα και η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες του καναδικού στρατού, χωρίς να αναφέρει ακριβή αριθμό θυμάτων.

Ο Κάρνεϊ διευκρίνισε ότι εστάλησαν ελικόπτερα για τη μεταφορά των πολλών θυμάτων για νοσηλεία στο Γουέινραϊτ, μια πόλη 7.000 κατοίκων, καθώς και στο Έντμοντον, την πρωτεύουσα της επαρχίας, και στο Κάλγκαρι, τη μεγαλύτερη πόλη της Αλμπέρτα.

Ένας γιατρός σε νοσοκομείο του Έντμοντον, το οποίο βρίσκεται περίπου 200 χλμ. βορειοδυτικά της βάσης, δήλωσε ότι τα κέντρα υγείας του Γουέινραϊτ “είχαν κατακλυστεί” από τους ασθενείς που χρειάζονταν πρώτες βοήθειες.

“Πολύ δύσκολη στιγμή”

“Υπάρχουν περισσότεροι ασθενείς από όσους θα ήθελε να μετρήσει κανείς αυτή τη στιγμή”, δήλωσε ο γιατρός Γουόρεν Θιρσκ στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CBC. “Είναι μια καταστροφή που συμβαίνει μια φορά κάθε 15 με 25 χρόνια”.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, η πυρκαγιά “εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα τοπική ώρα (01.00 της Κυριακής ώρα Ελλάδας) στο πεδίο εκπαίδευσης της βάσης”.

“Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα πέρα από τα όρια του πεδίου εκπαίδευσης” και “οι στρατιωτικές και πολιτικές υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων επενέβησαν γρήγορα για να τη θέσουν υπό έλεγχο και να παράσχουν βοήθεια στους πληγέντες”, διευκρίνισε.

Οι δημοτικές αρχές του Γουέινραϊτ εξήγησαν με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα “λόγω των ισχυρών ανέμων”. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιτηρούν την περιοχή για να μην αναζωπυρωθεί η φωτιά.

“Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για το σύνολο των καναδικών ενόπλων δυνάμεων”, δήλωσε η αρχηγός του γενικού επιτελείου Τζένι Κάρινιαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Η βάση του Γουέινραϊτ φιλοξενεί τακτικά εκπαιδευτικές ασκήσεις στις οποίες συμμετέχει στρατιωτικό προσωπικό από χώρες του ΝΑΤΟ.

Η στρατιωτική επιτροπή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας εξέφρασε τα “ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την τραγωδία” με μήνυμα του προέδρου της, ναυάρχου Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, στην πλατφόρμα X.

“Είναι μια ημέρα οδύνης για την πόλη”, οι κάτοικοι της οποίας “μοιράζονται τη ζωή τους” με τους στρατιωτικούς της βάσης, δήλωσε ο Μπρους Πιου, ο δήμαρχος του Γουέινραϊτ, στο CBC.