H πρόσφατη αποκάλυψη του Tesla Roadster έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Με τη συνδρομή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, το κοινό δημιουργεί ασταμάτητα σατιρικά βίντεο και memes, τοποθετώντας το ηλεκτρικό όχημα σε φανταστικά σενάρια καθημερινότητας και αεροπορικών ακροβατικών.

Αποφυγή διοδίων και χολιγουντιανές καταδιώξεις

Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή AI κλιπ ξεχωρίζει εκείνο όπου το Roadster προσπερνά από αέρος τους σταθμούς διοδίων, εκπληρώνοντας με χιουμοριστικό τρόπο τη διαχρονική επιθυμία κάθε οδηγού.

Παράλληλα, οι χρήστες φαντάζονται το όχημα ως το απόλυτο μέσο για διανομείς, να σκαρφαλώνει σε τούνελ όπως ο Spider-Man, ή ακόμα και να πρωταγωνιστεί σε κινηματογραφικές καταδιώξεις διαφεύγοντας από τις Αρχές.

Οι τεχνικές υποσχέσεις που πυροδότησαν τη φαντασία

Η αφορμή για αυτό το ψηφιακό πάρτι δόθηκε από τις δηλώσεις του Έλον Μασκ κατά την επίσημη παρουσίαση. Ο ισχυρός άνδρας της Tesla υποστήριξε ότι το σπορ μοντέλο διαθέτει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί μικρά άλματα, να απογειώνεται και να πιάνει τα 0-96 χλμ./ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Η επίδειξη που έγινε viral

Σύμφωνα με αναφορές διεθνών μέσων, η επίδειξη περιλάμβανε εντυπωσιακούς ελιγμούς, όπου το όχημα χρησιμοποίησε ειδικό σύστημα αναρρόφησης για να κινηθεί σε απότομη ράμπα και να μείνει ανάποδα, πριν εκτελέσει περιστροφή στον αέρα και προσγειωθεί με τη βοήθεια πιδάκων αέρα.

Αυτές οι εικόνες ήταν που ώθησαν τους χρήστες να πάνε την ιδέα του «ιπτάμενου αυτοκινήτου» στα άκρα.