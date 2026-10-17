Το κύμα των διαδηλώσεων που ξεκίνησε πριν από πέντε ημέρες στην Αλβανία, όχι μόνο δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης, αλλά αντίθετα εξαπλώνεται ραγδαία, μετατρέποντας κεντρικές οδικές αρτηρίες σε πεδία αντιπαράθεσης. Η αναταραχή της νεολαίας έχει πλέον ξεφύγει από τα στενά όρια των ειρηνικών πορειών, δίνοντας τη θέση της σε μια γενικευμένη κρίση που δοκιμάζει τις αντοχές των τοπικών αρχών και αλλάζει βίαια τους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας

Διανύοντας πλέον την πέμπτη συνεχόμενη ημέρα κινητοποιήσεων, η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Φοιτητές και μαθητές λυκείου, οι οποίοι αποτελούν τον βασικό πυρήνα των διαμαρτυριών, συγκρούστηκαν σφοδρά με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Το επίκεντρο της έντασης εντοπίστηκε στην πολυσύχναστη λεωφόρο Δυρραχίου, σε πολύ μικρή απόσταση από το κτίριο του υπουργείου Παιδείας. Η περιοχή θύμιζε για ώρες εστία μάχης, με τους νεαρούς διαδηλωτές και τους άνδρες της αστυνομίας να επιδίδονται σε έναν σκληρό «κλεφτοπόλεμο» που παρέλυσε εντελώς την κυκλοφορία και τη λειτουργία του κέντρου.

Εξάπλωση της έντασης και μπαράζ συλλήψεων

Η σπίθα των Τιράνων δεν άργησε να μεταφερθεί και στην υπόλοιπη χώρα, πυροδοτώντας ένα ντόμινο εξελίξεων. Την ίδια στιγμή που η πρωτεύουσα βρισκόταν σε αναβρασμό, εκατοντάδες πολίτες άρχισαν να συγκεντρώνονται σε διάφορες μεγάλες πόλεις, διεκδικώντας να ακουστεί η δική τους φωνή απέναντι στην κρατική πολιτική. Ειδικότερα στη Λέζα και το Δυρράχιο, το κλίμα φορτίστηκε επικίνδυνα, με τα πνεύματα να οξύνονται ραγδαία. Απέναντι σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, η αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένες επιχειρήσεις καταστολής, καταγράφοντας ήδη δεκάδες συλλήψεις στην προσπάθειά της να επιβάλει την τάξη και να ανακτήσει τον έλεγχο των δρόμων.

Να σημειωθεί ,πως χθες έγινε κάλεσμα στους Αλβανούς της διασποράς να συμμετάσχουν στις σημερινές διαδηλώσεις,ενώ χθες βράδυ μαζί με τους φοιτητές εμφανιστήκαν και οι διαδηλωτές του κινήματος Φλαμίνγκο που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από τον Ιούνιο.

Ωστόσο το βλέμμα όλων, είναι στραμμένο στην μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνεται σήμερα στις 19:00 τοπική ώρα.

Και ενώ το αίτημα των διαδηλωτών είναι να παραιτηθεί ο Έντι Ράμα και η κυβέρνηση του, ο πρωθυπουργός το πρωί, με δηλώσεις του, δεν κάνει πίσω. Μεταξύ άλλων τόνισε, ότι η ευθύνη του σε αυτές τις στιγμές είναι να προστατεύσει τους πολίτες, να εγγυηθεί τη δικαιοσύνη και να προχωρήσει με την εντολή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, στοχεύει στην ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030.

Η βουλευτής του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος ,πρώην υπουργός Εξωτερικών Ελίζα Σπιροπάλι, έστειλε προσωπική επιστολή στον Ράμα. Όπως αναφέρει η βουλευτής μεταξύ άλλων στην μακροσκελή επιστολή της, « η κρίση δεν λύνεται με δηλώσεις από γραφεία, με την αποστασιοποίηση από τους ανθρώπους ή με πολιτικές δικαιολογίες. Απαιτεί άμεση ακρόαση, αναγνώριση του τι είναι λάθος, ανάληψη πολιτικής ευθύνης και λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων».