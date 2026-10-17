Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος έδωσε τις δικές του εκτιμήσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε για την νοσηλεία του καλλιτέχνη στο Δρομοκαΐτειο, τις τοξικολογικές εξετάσεις με τις οκτώ ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του και την «συμμορία κομπογιαννιτών».

«Πριν ένα χρόνο ο Μαζωνάκης νοσηλεύτηκε με εισαγγελική εντολή στο ΔΡΟΜΟΚΑΤΕΙΟ. Τον γνωρίσαμε. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Καταπληκτικό παιδί», αναφέρει αρχικά ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ στην ανακοίνωσή του.

Και συνεχίζει λέγοντας πως «τώρα που βγήκαν οι τοξικολογικές, μπορούμε να το πούμε. Ναι, ήταν χρήστης κοκαΐνης. Δεν έπασχε από ψυχική νόσο για να νοσηλεύεται στο ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ με εισαγγελική εντολή. Εμείς του προτείναμε, για να γίνει καλά, το μοναδικό επιστημονικό δρόμο που είναι δύσκολος και χρειάζεται στήριξη από οικογένεια, καλούς φίλους. Η συμμορία, όμως, των ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΩΝ, όλοι μαζί, υπνωτιστές ,(αλήθεια αυτουνού γιατί δεν του φόρεσαν χειροπέδες ακόμη;) τον έπεισαν ότι υπάρχει ο εύκολος δρόμος της υδροθεραπείας (κοινώς υποκλισμού) και της πλασμαφαίρεσης. Πολλοί, εξάλλου, την πάτησαν έτσι».

«Τον έπεισαν οι αετονύχηδες για να κονομήσουν»

«Ο Μαζωνάκης, αν και διστακτικός, τον έπεισαν οι αετονύχηδες για να κονομήσουν», τόνισε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Πώς να αντιληφθεί τον κίνδυνο ο Μαζωνάκης όταν νομίζει ότι πηγαίνει σε οργανωμένη κλινική που λειτουργεί νόμιμα και τελικά απεδείχθη ότι είναι κοτέτσι; Πού να ξέρει ο Μαζωνάκης ότι ο ιατρικός εξοπλισμός του ιατρείου είναι παράνομος και επικίνδυνος, που υποτίθεται ότι ελέγχεται η νομιμότητα από τον ελεγκτικό μηχανισμό του κράτους που αποστολή έχει να προστατεύει τους πολίτες;», σχολίασε.

«Παρ΄ ότι φοβόταν την πλασμαφαίρεση, είχε αμφιβολίες, έβρισκε ότι είναι πολλά τα χρήματα που θα του ξαφρίσει η συμμορία των ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΩΝ, τελικά τον έπεισαν», επεσήμανε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Η μέθη χωρίς προεγχειρητικό έλεγχο

«Για να μην παρακολουθεί την ταλαιπωρία του με το σπάσιμο των φλεβών, τα τρυπήματα στα χέρια, τού προσέφεραν και ΜΕΘΗ με κατασταλτικές ουσίες, μιδαζολάμη και προποφόλη, που είναι για νοσοκομειακή χρήση. Χωρίς προεγχειρητικό έλεγχο, χωρίς παρουσία, έστω αναισθησιολόγου. Ήταν τόσο άσχετοι που έψαχναν αντίδοτο στην προποφόλη. Ποιος ξέρει πόση δόση του χορήγησαν για τον σκοτώσουν..», γράφει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Η σκοπιμότητα μία και μοναδική. Να μη βλέπει το μαρτύριο να τον τρυπάνε και να τον ξανατρυπάνε. Διότι μια ιατρική πράξη, όπως η πλασμαφαίρεση, γίνεται σε νοσοκομειακό χώρο και από κεντρικό φλεβικό καθετήρα, για να εξασφαλίζει τη μεγάλη ροή αίματος και όχι από περιφερικές μικρές φλέβες», τόνισε.

Τα ερωτήματα για τις ουσίες

«Πώς προμηθεύονταν τη μιδαζολάμη, την προποφόλη και τη φλουμαζενίλη; Να βρεθεί η διαδρομή και να καθίσουν στο σκαμνί αυτοί που τους προμήθευαν παράνομα τις κατασταλτικές ουσίες», αναρωτιέται ο κος Γιαννάκος.

«Είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι οι κομπογιαννίτες Θεοδωρόπουλος, Γάκα και σία δεν ήξεραν ΚΑΡΠΑ, να ανατάξουν την καρδιακή ανακοπή. Φορούσαν ρούχα και κοσμήματα 500.000 ευρώ, και έναν απινιδωτή, μια μάσκα αμπού και οξυγόνο που κάνουν 2.000 ευρώ, δε διέθεταν!

Και απεδείχθη από τη μη εύρεση αδρεναλίνης στις τοξικολογικές του ΜΑΖΩΝΑΚΗ αυτό που, από την πρώτη στιγμή είπαμε, ότι ο Μαζωνάκης ήταν νεκρός όταν έφθασε το ΕΚΑΒ, γι’ αυτό και δεν ανιχνεύθηκε ούτε η παιδική δόση 0,1 mg που χορήγησαν, όπως επίσης και η αδρεναλίνη που αποδεδειγμένα χορηγήθηκε στο ΕΛΠΙΣ», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, είπε κλείνοντας ότι «οι αθεόφοβοι δεν έκαναν αδρεναλίνη στον ΜΑΖΩΝΑΚΗ την πρώτη στιγμή της ανακοπής που είναι ζωτικής σημασίας, και η πρώτη κίνηση του πρωτοκόλλου. Για ξεκάρφωμα μπροστά στους διασώστες του ΕΚΑΒ έκαναν στον Μαζωνάκη αραιωμένη την παιδική δόση 0,1 mg. Αυτοί τον σκότωσαν, και όχι η χρήση κοκαΐνης!».