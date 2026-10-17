Σε νέα σύλληψη, την τρίτη συνολικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Πρόκειται για έναν 34χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε σε περιοχή της Αθήνας και συνελήφθη βάσει εντάλματος ως ο ηθικός αυτουργός της εμπρηστικής επίθεσης που σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026. Είχαν προηγηθεί, το πρωί της περασμένης Τρίτης, οι συλλήψεις δύο ακόμη ανδρών, ηλικίας 33 και 35 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ως οι φυσικοί αυτουργοί (εκτελεστές) του εμπρησμού.

Τα οπαδικά κίνητρα

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της αστυνομικής έρευνας είναι πως το κατεστραμμένο όχημα, το οποίο ανήκει στον Αντιδήμαρχο Ζωγράφου Κώστα Πίτσιο, δεν αποτελούσε τον πραγματικό στόχο των δραστών.

Όπως εκτιμούν οι Αστυνομικές Αρχές, η επίθεση υποκινήθηκε από οπαδικές διαφορές και προοριζόταν για ένα ηγετικό στέλεχος οργανωμένων οπαδών μεγάλης αθηναϊκής ομάδας, το οποίο διαμένει σε διπλανή κατοικία από το σημείο όπου ήταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο του Αντιδημάρχου.

Η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 34χρονος είχε ήδη ταυτοποιηθεί κατά την εξέλιξη της έρευνας για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Μετά την εξέλιξη αυτή και την έκδοση του σχετικού εντάλματος σε βάρος του, στήθηκε η επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Ο συλληφθείς οδηγείται πλέον στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.