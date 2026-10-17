Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης τόνισε πως το Περιστέρι έχει δουλέψει σκληρά, θα διεκδικήσει στο T-Center που του αναλογούν, ενώ υπογράμμισε πως απέναντι σε ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση για ολόκληρο το 40λεπτο, καθώς οποιαδήποτε χαλάρωση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη διαφορά στο σκορ.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου κοντράρεται με το «Τριφύλλι» στο T-Center την Κυριακή (18/10, 15:00) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Το Περιστέρι έχει πραγματοποίησει ονειρική εκκίνηση στη σεζόν και ακόμη δεν έχει γευτεί την πικρία ήττας σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

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