«Να επιβληθεί στον Φίλιππο Καμπούρη προσωρινή κράτηση γιατί αν αφεθεί ελεύθερος είναι πιθανό να διαπράξει και άλλα αδικήματα», είπαν οι Δικαστικές Αρχές στον Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ με τον ίδιο να προσπαθεί επί τρεις ώρες να πείσει ότι δεν έχει διαπράξει απάτη κατά του Δημοσίου.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει την απολογία του ίδιου του Φίλιππου Καμπούρη, αλλά και της συζύγου του, που επίσης προφυλακίστηκε με τους δύο κατηγορούμενους να ρίχνουν την ευθύνη σε άλλους και κυρίως στο λογιστή που επίσης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

«Γιατί έκανα διαχειριστή των εταιριών τον Κωλοτούμπα»

Η απολογία του Φίλιππου Καμπούρη ξεκίνησε με τη φράση «Δεν είμαι εγκληματίας». Παραδέχτηκε ότι στις εταιρείες δεν φαινόταν ως υπεύθυνος, αλλά εκείνος ήταν ουσιαστικά.

«Οι περισσότερες εταιρείες είχαν αντικείμενο τηλεφωνικά κέντρα, παροχή εξυπηρέτησης, διαφήμιση, προώθηση και κατασκευή σάιτ. Δεν έχω λογιστικές γνώσεις για να προβώ στο άνοιγμα ή στο κλείσιμο εταιρειών», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως η γνωριμία του με τον συγκατηγορούμενο λογιστή, έγινε το 2012. «Μου είπε: μην αγχώνεσαι θα τα αναλάβω όλα εγώ», περιέγραψε ο Φίλιππος Καμπούρης αναφέροντας στη συνέχεια:

«Επειδή η πρώτη δουλειά με τον όμιλο που συνεργαζόμασταν δεν πήγε καλά, και επειδή επίσης είχα την ταμπέλα του βασιλιά της trash tv, το οποίο αυτό ακολούθησε και τη γυναίκα μου, μου ζήτησαν από τον όμιλο αν έχω άλλη εταιρεία να μη φαίνομαι εγώ. Τότε μίλησα με τον λογιστή. Του είπα ότι έχω πρόβλημα. Με ρώτησε αν έχω κάποιον δικό μου άνθρωπο έμπιστο ο οποίος δεν θα με έκλεβε. Ο κ.Κ (σ.σ Κωλοτούμπας ) ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσα πολλά χρόνια και ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης και επειδή μου είχε ζητήσει να του βρω εργασία, του πρότεινα να μπει διαχειριστής. Αυτός δέχτηκε με αντάλλαγμα να πληρώνεται με μισθό και ποσοστά και επιπλέον χρήματα για το σπίτι του».

Η συνεργασία με τον «Κωλοτούμπα» συνεχίστηκε και σε άλλη εταιρεία

«Πρότεινα πρώτα στον κ.Κ και τη σύντροφό του αν θέλουν να συνεργαστούμε επιχειρηματικά θεωρώντας τη και εκείνη αξιόπιστη και τίμια. Η ίδια δέχτηκε την εργασία με αντάλλαγμα μισθό και αντίστοιχες παροχές με τον κ.Κ. Αυτό έγινε και για τις υπόλοιπες εταιρείες για τον ίδιο λόγο με εξαίρεση τα νυχτερινά καταστήματα, όπου λόγω της πολιτικής μου δράσης και των υποψηφιοτήτων μου και των εκλογών μου σε θέσεις ευθύνης όλα αυτά τα χρόνια, δεν ήθελα να φαίνομαι ως ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων για λόγους πολιτικού προφίλ».

Στις επιχειρήσεις που ήταν νυχτερινά κέντρα εμφανιζόταν ο κ.Κ (σ.σ. Κωλοτούμπας), ενώ σε άλλο σημείο της απολογίας του αναφέρει για άλλη εταιρεία όπου και πάλι ήταν αφανής εταίρος.

«Γιατί ήδη προσπαθούσα να αποβάλλω τη ρετσινιά του βασιλιά της trash tv, αλλά και τον τίτλο του χοντρού σουβλατζή, καθώς θα το χρησιμοποιούσαν εναντίον μου οι πολιτικοί μου αντίπαλοι».

Οι αναλήψεις ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και η θυρίδα

Ο Φίλιππος Καμπούρης έδωσε εξηγήσεις και για ποσά που εντοπίστηκαν με την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος να έχει δεσμεύσει τα πάντα.

«Τα χρήματα ήταν νόμιμα χρήματα από κύκλους εργασιών και επιχειρηματική δραστηριότητα. Το ποσό των 22.870 ευρώ αφορά μισθοδοσία μου και τα οποία είναι δηλωμένα. Οι αναλήψεις χρημάτων κατά τα έτη 2021-2026, ύψους 2.000.000 ευρώ είναι πληρωμές προσωπικού, καλλιτεχνών, λογιστών για να πληρωθούν εργοδοτικές εισφορές και εφορία, προμήθειες αγορές. Από αυτά τα χρήματα δεν μου έμεινε τίποτα. Ήταν όλα για έξοδα και υποχρεώσεις. Δεν έχω κανένα ακίνητο, ούτε χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό, ούτε η σύζυγος, ούτε χρυσαφικά, ρολόγια, κανένα περιουσιακό στοιχείο ή μετρητά. Τα χρήματα των 50.000 ευρώ που βρέθηκαν στη θυρίδα, ήταν οικονομίες μιας ζωής της συζύγου μου».

«Η καταγγελία είναι υποκινούμενη από τον Γιώργο Καρατζαφέρη»

Ο Φίλιππος Καμπούρης έριξε τα «πυρά» του και στην καταγγέλλουσα υποστηρίζοντας ότι ήταν υποκινούμενη.

«Η καταγγελία της κ.Ρ… είναι υποκινούμενη από τον Γιώργο Καρατζαφέρη που, εξ όσων γνωρίζω, εργάζεται σε εταιρεία συμφερόντων του. Βρίσκομαι σε πολιτική αντιπαράθεση και λόγω του ραδιοφωνικού σταθμού, και λόγω της διαγραφής του από το κόμμα».

Η απολογία της συζύγου Καμπούρη – «Ήμουν τηλεφωνήτρια»

Η σύζυγος Καμπούρη ξεκίνησε την απολογία της την περασμένη Κυριακή αναφέροντας ότι με τον Φίλιππο Καμπούρη είναι παντρεμένοι από το 2013, όταν ήταν ήδη επιχειρηματίας.

«Αναλάμβανε ένα καινούριο project για το οποίο μου ζητήθηκε να είμαι τυπικά διαχειρίστρια, αλλά στην πραγματικότητα να εργάζομαι ως υπάλληλος στην εταιρεία (σ.σ. αναφέρεται η εταιρεία) στην οποία εργαζόμουν ως τηλεφωνήτρια, αλλά παράλληλα είχα την εποπτεία των τηλεφωνητριών και της γραμματειακής υποστήριξης. Από το 2013 και για αρκετά χρόνια, έκανα αυτή τη δουλειά. Τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια είμαι πωλήτρια σε κατάστημα γυναικείας ένδυσης. Ο σύζυγός μου δεν έχει σχέση με το κατάστημα. Η επιχείρηση που λειτουργεί τα καταστήματα είναι πρωτοβουλία του συζύγου μου. Πληρώνομαι με μετρητά από τον σύζυγό μου».

Η σύζυγος έδωσε απάντηση και για ένα μεγάλο ποσό στο καζίνο

«Αρνούμαι ότι έχω κάνει ανάληψη 70.000 ευρώ από το ΑΤΜ στο Καζίνο της Πάρνηθας», είπε στην απολογία της.