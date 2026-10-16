Σε καθολική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Φίλιππου Καμπούρη, των 11 συγκατηγορουμένων του και 32 εταιρειών προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Η έρευνα παίρνει πλέον νέα διάσταση, καθώς στη δέσμευση περιλαμβάνονται και περιουσιακά στοιχεία του ΛΑΟΣ, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν το πολιτικό κόμμα χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για τη διακίνηση και ενδεχόμενη νομιμοποίηση χρημάτων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για την πρώτη φορά που αποφασίζεται δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πολιτικού κόμματος στο πλαίσιο έρευνας αυτού του είδους.

12 φυσικά πρόσωπα και 32 εταιρείες στο επίκεντρο

Η Αρχή προχώρησε στο μέτρο της δέσμευσης καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, προέκυψαν ενδείξεις που διερευνώνται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε βαθμό κακουργήματος.

Συνολικά η έρευνα αφορά 12 φυσικά πρόσωπα και 32 νομικές οντότητες – εταιρείες, ενώ η απόφαση καλύπτει τα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τα πρόσωπα και τις εταιρείες που έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Η δέσμευση αποτελεί προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο της έρευνας και δεν συνιστά από μόνη της διαπίστωση ποινικής ευθύνης.

Πέντε ακίνητα και οκτώ αυτοκίνητα

Μέχρι στιγμής, από την οικονομική έρευνα φέρονται να έχουν εντοπιστεί και δεσμευτεί πέντε ακίνητα, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές των νοτίων προαστίων αλλά και στην περιφέρεια.

Παράλληλα, δεσμεύονται οκτώ αυτοκίνητα, από τα οποία τα τέσσερα φέρονται να ανήκουν στον ΛΑΟΣ.

Τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για τη διαδρομή των χρημάτων και τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων, των εταιρειών και του κόμματος.

Γιατί μπήκε στο κάδρο ο ΛΑΟΣ

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επέκταση της έρευνας στο πολιτικό κόμμα.

Κατά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι ελεγκτικές Αρχές εξετάζουν εάν ο ΛΑΟΣ χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος μηχανισμός ή «όχημα» για οικονομικές συναλλαγές που ερευνώνται ως προς τη νομιμότητά τους.

Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο βρίσκεται υπό διερεύνηση και δεν έχει κριθεί δικαστικά.

Η έρευνα είχε ήδη στραφεί σε οικονομικές συναλλαγές και τιμολόγια εταιρειών που φέρονται να συνδέονται με τον Φίλιππο Καμπούρη και το περιβάλλον του, ενώ σε προηγούμενο στάδιο είχαν εξεταστεί και οικονομικές σχέσεις εταιρειών με το κόμμα.

Στο μικροσκόπιο η διαδρομή του χρήματος

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του βρίσκονταν ήδη εδώ και μήνες στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές που συνδέονταν με το ζευγάρι, με τον έλεγχο να επεκτείνεται στη συνέχεια σε εταιρείες και οικονομικές κινήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα δίκτυο επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων η εστίαση, η διαφήμιση, η νυχτερινή διασκέδαση και το εμπόριο.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν εταιρείες άνοιγαν, συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και στη συνέχεια έκλειναν ή περνούσαν σε άλλα πρόσωπα, με τη χρήση φερόμενων «αχυρανθρώπων».

Η υπόθεση της απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ

Η οικονομική έρευνα συνδέεται με τη μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, για την οποία ο Φίλιππος Καμπούρης και άλλα πρόσωπα έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί για τη δικογραφία, εξετάζεται η λειτουργία ενός πλέγματος τουλάχιστον 25 εταιρειών, μέσω των οποίων φέρεται να πραγματοποιούνταν φοροδιαφυγή και αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Η ζημία για το Δημόσιο έχει υπολογιστεί σε άνω των 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

Ο φάκελος περνά στις εισαγγελικές Αρχές

Μετά την απόφαση για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, ο σχετικός φάκελος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, οι οποίες θα αξιολογήσουν τα ευρήματα και θα αποφασίσουν για τα επόμενα δικαστικά βήματα.

Το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται πλέον όχι μόνο στα φυσικά πρόσωπα που έχουν ήδη κατηγορηθεί, αλλά και στο σύνολο των οικονομικών διαδρομών που φέρονται να συνδέουν τις εταιρείες με άλλες νομικές οντότητες.

Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του ΛΑΟΣ αποτελεί το πλέον ασυνήθιστο στοιχείο της νέας εξέλιξης, καθώς για πρώτη φορά η έρευνα αγγίζει με τέτοιο τρόπο την περιουσία ενός πολιτικού κόμματος, ενώ πλέον αναμένεται η αξιολόγηση του υλικού από τη Δικαιοσύνη.