Μεγάλες ζημιές σημειώθηκαν στην αγροτική παραγωγή της Ηλείας έπειτα από χαλάζι και έναν ανεμοστρόβιλο που «σάρωσαν» τη Βουπρασία.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή κατέστρεψαν πατατοκαλλιέργειες και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και υποδομές.

Εικόνες από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου:

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται:

Στα Κουγεΐκα: Εκτεταμένες ζημιές σε ανοιχτές πατατοκαλλιέργειες.

Σε Σουρμπάνι και Μανωλάδα: Σημαντικές υλικές ζημιές σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις.

Η ανάρτηση του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης:

Η επιχείρηση της Πολιτικής Προστασίας

Τα εξειδικευμένα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου επιχειρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Παναγιώτης Βαγγελάκος δήλωσε πως σε στενή συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την ΕΛ.ΑΣ., όλα τα έκτακτα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν άμεσα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των δημοτών.

«Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης βρίσκεται ήδη στο πλευρό των πληγέντων παραγωγών, ξεκινώντας τις διαδικασίες για την πλήρη καταγραφή των ζημιών και τη δρομολόγηση των αποζημιώσεων μέσω του ΕΛ.Γ.Α», αναφέρεται μέσα στην ανάρτηση του Δήμου.