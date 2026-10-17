Έναν απρόσμενο επισκέπτη είχε το ορεινό χωριό στη Φθιώτιδα, του οποίου τα ίχνη εντοπίστηκαν πάνω στο φρέσκο χιόνι.

Ο λόγος για μια αρκούδα, σχετικά μεγάλου μεγέθους, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες πέρασε από την ορεινή Καστανιά και στη συνέχεια κινήθηκε προς το Νεοχώρι.

Εικόνες από τις πατημασιές της αρκούδας πάνω στο χιόνι:

Δεν σημειώθηκε καμία συνάντηση με κάτοικο του χωριού, όμως οι πατημασιές της πάνω στο χιόνι δείχνουν ότι πρέπει να πέρασε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Τη χαρακτηριστική φωτογραφία με την πατημασιά της αρκούδας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς, Κώστας Ρούσκας.

Πηγή: Lamia Now