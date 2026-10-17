Ένα κύμα έντονης κοινωνικής οργής «σαρώνει» πολλές χώρες της Ευρώπης, καθώς νέοι, φοιτητές και εργαζόμενοι βγαίνουν μαζικά στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια, το δυσβάσταχτο κόστος ζωής και τη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης. Οι κινητοποιήσεις αυτές οδηγούν σε σφοδρές συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις να προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση.

Η Γαλλία στο επίκεντρο του ξεσηκωμού

Η Γαλλία βρίσκεται για ακόμα μια φορά στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών αναταράξεων. Μαζικές πανεθνικές διαδηλώσεις διοργανώνονται σε μεγάλες πόλεις όπως στο Παρίσι και τη Μασσαλία, με τη συμμετοχή και των «Κίτρινων Γιλέκων», εργατικών συνδικάτων, αλλά και χιλιάδων μαθητών και φοιτητών. Η νεολαία, πέρα από τις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία και τις ελλείψεις στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αντιδρούν και για την εκρηκτική άνοδο των τιμών στα καύσιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης.

Βίντεο με τους διαδηλωτές να εισβάλουν στο Δημαρχείο της Μασσαλίας:

Στη Μασσαλία, πολλές δεκάδες διαδηλωτές εισήλθαν για λίγο στο λόμπι του Δημαρχείου της πόλης, αφού άνοιξαν με τη βία την πόρτα φωνάζοντας: «Αυτή είναι Επανάσταση! Καταλαμβάνουμε τη Βαστίλη!». Μετά διαλύθηκαν από αστυνομικούς που τοποθετήθηκαν μπροστά από το Δημαρχείο για να αποτρέψουν την πρόσβαση, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε Αστυνομικό Τμήμα της πόλης και προχώρησαν σε λεηλασίες καταστημάτων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στη Λυών, το γραφείο τουρισμού της πόλης πυρπολήθηκε, μετέδωσε το δίκτυο BFMTV.

Βίντεο από το χάος που επικρατεί στη Λυών:

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, σημειώθηκαν στοχευμένες, βίαιες επιθέσεις από κουκουλοφόρους, κυρίως στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Ρεν, την Τουλούζη και την Ανζέ. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και γκλοπ εναντίον διαδηλωτών στο Στρασβούργο.

Μέχρι το μεσημέρι, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε καταγράψει 140 κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή 32.800 ατόμων. Το υπουργείο ανέφερε ακόμη ότι συνελήφθησαν συνολικά 272 άτομα σε όλη τη χώρα.

Άγρια επεισόδια στη Γαλλία:

Έντονη ήταν και η κινητοποίηση από τον χώρο της άκρας αριστεράς, η οποία, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει στόχο την πρόκληση ταραχών. Παράλληλα, επεσήμανε πως σημειώθηκαν απόπειρες λεηλασιών, επιθέσεις κατά αστυνομικών, εμπρησμοί σε δημόσιους χώρους, καθώς και στοχευμένες επιθέσεις εναντίον των Αρχών και των μέσων ενημέρωσης.

Η εξέγερση των φοιτητών στην Αλβανία

Στη γειτονική μας Αλβανία, οι δρόμοι των Τιράνων και άλλων μεγάλων πόλεων φλέγονται από βίαιες συγκρούσεις. Ένα μαζικό φοιτητικό και μαθητικό κίνημα έχει ξεσηκωθεί ενάντια στο υψηλό κόστος των διδάκτρων, στην ακρίβεια και στις γενικότερες συνθήκες διαβίωσης. Οι νέοι, δηλώνοντας ότι δεν εισακούγονται από την κυβέρνηση, διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον, με φόντο και την οργή για την πολιτική διαφθορά.

Βίντεο από τα επεισόδια στα Τίρανα:

Και ενώ το αίτημα των διαδηλωτών είναι να παραιτηθεί ο Έντι Ράμα και η κυβέρνησή του, ο πρωθυπουργός το πρωί, με δηλώσεις του, είπε ότι δεν κάνει πίσω. Μεταξύ άλλων τόνισε, ότι η ευθύνη του σε αυτές τις στιγμές είναι να προστατεύσει τους πολίτες, να εγγυηθεί τη δικαιοσύνη και να προχωρήσει με την εντολή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, στοχεύει στην ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030.

Η βουλευτής του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ελίζα Σπιροπάλι, έστειλε προσωπική επιστολή στον Ράμα. Όπως αναφέρει η βουλευτής μεταξύ άλλων στην μακροσκελή επιστολή της, «η κρίση δεν λύνεται με δηλώσεις από γραφεία, με την αποστασιοποίηση από τους ανθρώπους ή με πολιτικές δικαιολογίες. Απαιτεί άμεση ακρόαση, αναγνώριση του τι είναι λάθος, ανάληψη πολιτικής ευθύνης και λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων».

Το κίνημα των «σκηνών» και το κόστος στέγασης στην Ιταλία

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών ξέσπασαν σε δεκάδες πόλεις της Ιταλίας με κύριο σύνθημα το «No Meloni Day» («Μια μέρα χωρίς Μελόνι»). Οι κινητοποιήσεις στρέφονται κατά της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι.

Πανεπιστημιακοί φοιτητές έστησαν σκηνές έξω από το Κοινοβούλιο στη Ρώμη, καθώς και σε κεντρικά σημεία στο Μιλάνο και την Μπολόνια. Με το σύνθημα «Αγαπημένη Ιταλία, πόσο μας κοστίζεις;», καταγγέλλουν τα αστρονομικά ενοίκια, την ιδιωτικοποίηση της φοιτητικής μέριμνας και την εργασιακή ανασφάλεια που τους αναγκάζει να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Βίντεο από τις διαμαρτυρίες στην Ιταλία:

Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν σε περίπου 40 ιταλικές πόλεις, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων νέων, ενώ σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, βρέθηκαν στο πλευρό τους αγρότες, εργάτες, πυροσβέστες και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας. Οι φοιτητές αμφισβητούν επίσης την κυβερνητική απόφαση που εισάγει όριο 30% για ορισμένες κατηγορίες αλλοδαπών φοιτητών σε μαθήματα και προγράμματα σπουδών με εργασία.

Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Ρώμη, το Μιλάνο, το Τορίνο, τη Γένοβα, τη Φλωρεντία, τη Βενετία, την Πάντοβα, το Τρεβίζο και το Κάλιαρι. Χιλιάδες φοιτητές πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας στη Βία Τραστέβερε, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

Ξεσηκώνονται οι φοιτητές και στην Ελλάδα

Στις 13 Οκτωβρίου, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας πραγματοποίησαν μια πρωτότυπη ολονύχτια διαμαρτυρία στήνοντας δεκάδες σκηνές στην Πλατεία Συντάγματος. Κύριο αίτημά τους ήταν η λήψη άμεσων μέτρων για το υψηλό κόστος της φοιτητικής στέγης και της διαβίωσης.

Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Στο πλευρό των φοιτητών στο Σύνταγμα βρέθηκαν Ακαδημαϊκοί και δάσκαλοι.

Κατασκήνωσαν την περασμένη Τρίτη οι φοιτητές στο Σύνταγμα:

Παράλληλα, η κινητοποίηση αυτή αποτέλεσε προπομπό για τις δικές τους διεκδικήσεις, καθώς οι δάσκαλοι και οι καθηγητές έχουν προγραμματίσει 24ωρη πανεκπαιδευτική απεργία για τις 21 Οκτωβρίου 2026, διαμαρτυρόμενοι για τους χαμηλούς μισθούς και τα μεγάλα λειτουργικά κενά στα σχολεία.

Την ίδια ώρα εργαζόμενοι και Συνδικάτα φέρεται πως προγραμματίζουν κινητοποιήσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας. Η κύρια διεκδίκηση αφορά τις αυξήσεις στους μισθούς, καθώς η χώρα πλήττεται βαθιά από την κρίση του κόστους ζωής και την ακρίβεια.

Οι εργαζόμενοι και οι φοιτητικοί σύλλογοι αντιδρούν επίσης στις νομοθετικές αλλαγές στα εργασιακά και την παιδεία, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης της κοινωνίας.

Βέλγιο: Αντίσταση στη λιτότητα

Εκατοντάδες άτομα, στην πλειονότητά τους νέοι, συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στις Βρυξέλλες, με τους διαδηλωτές να συγκρούονται με την αστυνομία, σε ταραχές που εν μέρει πυροδοτήθηκαν από τις διαδηλώσεις στη γειτονική Γαλλία.

Βελγικά φοιτητικά κινήματα τονίζουν ότι διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης, καθώς και για μεταρρυθμίσεις που, όπως φοβούνται, θα καταστήσουν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση λιγότερο προσβάσιμη.

Βίντεο από τις διαδηλώσεις στο Βέλγιο:

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των Βρυξελλών, με πολλούς να φορούν μάσκες και να φωνάζουν αντιφασιστικά συνθήματα. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και κανόνια νερού, ενώ διαδηλωτές ανέτρεψαν ένα αυτοκίνητο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Ο Βέλγος Υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι «αυτό που εκτυλίσσεται στις Βρυξέλλες δεν αποτελεί πλέον μια απλή διαμαρτυρία» και ότι «θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την αποκατάσταση της τάξης απέναντι στους ταραχοποιούς».

Μια διαδήλωση πραγματοποιήθηκε επίσης στην πόλη Λιέγη, όπου νωρίτερα αυτόν τον μήνα, φοιτητές είχαν διαδηλώσει σχετικά με το γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα, καταγγέλοντας το αυξανόμενο κόστος της Εκπαίδευσης και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό.

Κινητοποιήσεις και σε Ισπανία, Γερμανία και Ιρλανδία μέσα στον Οκτώβριο

Στις 14 Οκτωβρίου, χιλιάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς κατέβηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης στο πλαίσιο μιας απεργίας διαρκείας, ζητώντας καλύτερη χρηματοδότηση για τη δημόσια Παιδεία. Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 3 Οκτωβρίου, υπήρξαν επίσης μαζικές πορείες σε μεγάλες πόλεις με κεντρικό αίτημα το δικαίωμα στη στέγαση.

Στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις στις 3 Οκτωβρίου ενάντια στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και το ενδεχόμενο επιστροφής της υποχρεωτικής στράτευσης. Στη Γερμανία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις έχουν λάβει έντονο αντιπολεμικό χαρακτήρα, συνδέοντας τα αιτήματα για την Παιδεία με την αντίθεση στην στρατιωτικοποίηση. Το επίκεντρο της οργής είναι τα σχέδια της κυβέρνησης για επαναφορά πτυχών της υποχρεωτικής στράτευσης, η οποία είχε ανασταλεί το 2011.

Στις 16 Οκτωβρίου 2026, ξεκίνησε στην Ιρλανδία μια τεράστια γενική απεργία, η πρώτη της χώρας από το 2009, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 300.000 εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα. Εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι διαμαρτύρονται για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, σχετικά με τις αυξήσεις των μισθών τους.

Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βιώνει ένα τεράστιο «κύμα» κοινωνικής δυσαρέσκειας, που αγγίζει από την Παιδεία και την ακρίβεια μέχρι το στεγαστικό.