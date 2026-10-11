Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι απολογίες στην ανακρίτρια του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του για την εγκληματική οργάνωση με την απάτη στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Πρώτος απολογήθηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος επί τρεις ώρες έδινε τις εξηγήσεις του στην δικαστική λειτουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται ότι διέπραξε απάτη και τα ρίχνει στους λογιστές αναφέροντας ότι υπέγραφε ότι χαρτιά του έδιναν οι λογιστές του.

Οι λογιστές του όμως στις απολογίες τους τον άδειασαν αναφέροντας ότι εκείνοι εκτελούσαν τις εντολές του Φίλιππου Καμπούρη και έφθασαν μάλιστα στο σημείο να «απειλήσουν» γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν στοιχεία για φορολογικές δηλώσεις.

«Ήμουν γραμματέας …»

Από την πλευρά της η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη υποστηρίζει ότι ήταν απλά γραμματέας και εξυπηρετούσε πελάτες.

Στην ανακρίτρια θα απολογηθούν και τρεις αχυράνθρωποι. Πρόκειται για έναν άστεγο, με το παρατσούκλι «Κωλοτούμπας», τη σύντροφό του η οποία είναι άνεργη και μία γυναίκα από την Ρουμανία η οποία εργάζεται στη χώρα μας ως οικιακή βοηθός.

Και οι τρεις εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες εικονικών εταιρειών.

Στις πρώτες τους καταθέσεις υποστήριξαν ότι δεν είχαν ιδέα για τις εταιρείες και ότι υπέγραφαν ότι χαρτιά τους έδιναν.

Το ερώτημα είναι αν στις απολογίες τους κρατήσουν την ίδια στάση ή θα παραδεχτούν ότι γνώριζαν για τις εταιρείες.

Για τη Δικαιοσύνη, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είναι τα αρχηγικά μέλη στην εγκληματική οργάνωση.

Η υπόθεση άνοιξε μετά από καταγγελία πρώην εργαζόμενης του Φίλιππου Καμπούρη που έκπληκτη ανακάλυψε ότι ενώ είχε απολυθεί συνέχιζε να εμφανίζεται ασφαλισμένη χάνοντας κοινωνικές παροχές ενώ πλήρωσε και φόρο εισοδήματος ενώ δεν εργαζόταν.

Οι 11 κατηγορούμενοι, αντιμετωπίζουν πέντε κακουργήματα όπως εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120 χιλιάδων ευρώ ,ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παράλληλα ελέγχονται και για φοροδιαφυγή.