Η ισραηλινή προέλαση στον Λίβανο προκαλεί νέο κύμα ανησυχίας στη διεθνή κοινότητα, φέρνοντας και την αντίστοιχη διπλωματική καταδίκη από την Ευρώπη, μετά την κατάληψη του ιστορικού κάστρου Μποφόρ από τις ισραηλινές δυνάμεις και τις δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένγιαμιν Νετανιάχου, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα επεκταθούν βαθύτερα στο λιβανέζικο έδαφος.

Η εξέλιξη προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με τη Γαλλία να ζητά έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να εκφράζουν ανησυχία για τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Διπλωματικός συναγερμός σε Παρίσι, Βερολίνο και Λονδίνο για την ισραηλινή προέλαση

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε σε άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών, τονίζοντας ότι η κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Παράλληλα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Jean-Noël Barrot ζήτησε τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η διεθνής πίεση για αποκλιμάκωση.

Αντίστοιχες τοποθετήσεις έγιναν από τη Βρετανία και την Γερμανία, με Ευρωπαίους αξιωματούχους να ζητούν την τήρηση της εύθραυστης εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί την άνοιξη μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ

Το κάστρο Μποφόρ και ο συμβολισμός της κατάληψης

Η κατάληψη του ιστορικού κάστρου Μποφόρ, γνωστού και ως Καλάατ αλ-Σακίφ, αποτέλεσε σημείο καμπής στη σύγκρουση. Το οχυρό δεσπόζει σε στρατηγικό σημείο με ορατότητα προς μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου και του βόρειου Ισραήλ.

Το κάστρο προσφέρει θέα σε όλο τον Λίβανο και στο βόρειο Ισραήλ. Χτίστηκε ως κάστρο των σταυροφόρων γύρω στον 12ο αιώνα και αργότερα καταλήφθηκε από τον στρατό της Ιερουσαλήμ του Σαλαντίν, τους Οθωμανούς, τους Γάλλους και την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την επιχείρηση «δραματική αλλαγή» στον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ και δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα επεκτείνουν τον έλεγχό τους σε περιοχές που μέχρι σήμερα βρίσκονταν υπό την επιρροή της οργάνωσης.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιεύθηκε μετά την κατάληψη του Μποφόρ από τον στρατό, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Επιστρέψαμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ».

«Τώρα η οδηγία μου είναι να εμβαθύνουμε και να επεκτείνουμε την κυριαρχία μας σε μέρη που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ».

Ο Νετανιάχου σημείωσε την ιστορική σημασία του κάστρου, το οποίο ο στρατός κατέλαβε για πρώτη φορά το 1982, αποκαλώντας το «σύμβολο μιας ηρωικής μάχης για τους μαχητές μας».

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί έχουν αμφισβητήσει τη στρατηγική σημασία της κατάληψης και δήλωσαν ότι η κατάληψή της δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα επεισόδιο δημοσίων σχέσεων.

Η παρουσία του στρατού εκεί δεν θα λύσει το πρόβλημα με τη Χεζμπολάχ, δήλωσε στο Associated Press η Όρνα Μιζράχι, πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια στο συμβούλιο εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ. «Τους βλάπτουμε στις επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα πρέπει να επιδιώξουμε μια πολιτική και διπλωματική λύση», δήλωσε η Μιζράχι.

Φόβοι για νέα κλιμάκωση

Η νέα στρατιωτική προέλαση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι συγκρούσεις έχουν ήδη προκαλέσει βαρύ ανθρωπιστικό κόστος. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους, ενώ χιλιάδες έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των συγκρούσεων.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Nawaf Salam κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εφαρμόζει πολιτική «ολοκληρωτικής καταστροφής» πόλεων και οικισμών στον νότιο Λίβανο, επιτείνοντας το ήδη τεταμένο κλίμα.

Την ίδια στιγμή, αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάληψη του Μποφόρ έχει ισχυρό πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα, χωρίς να μεταβάλλει αποφασιστικά τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χεζμπολάχ.

Η πρώην αξιωματούχος του ισραηλινού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Orna Mizrahi, υποστήριξε ότι η στρατιωτική πίεση από μόνη της δεν αρκεί και ότι απαιτείται παράλληλα πολιτική και διπλωματική διέξοδος για τη σταθεροποίηση της περιοχής.

Οι συνομιλίες που απειλούνται με κατάρρευση

Η νέα κλιμάκωση σκιάζει και τις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Από τον Απρίλιο, Ισραήλ και Λίβανος πραγματοποιούν συνομιλίες στην Washington, τις πρώτες απευθείας επαφές υψηλού επιπέδου έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ωστόσο, η Χεζμπολάχ δεν συμμετέχει στις διαβουλεύσεις και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν δεσμεύεται από ενδεχόμενες συμφωνίες που θα προκύψουν.

Παράλληλα, η κατάσταση επηρεάζει και τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των United States και του Iran. Η Τεχεράνη συνδέει οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη συμφωνία για τη σταθερότητα στην περιοχή με τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Η Μέση Ανατολή σε νέα επικίνδυνη καμπή

Η κατάληψη του Μποφόρ και η εξαγγελία περαιτέρω επιχειρήσεων από το Ισραήλ σηματοδοτούν μια νέα φάση της σύγκρουσης. Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προειδοποιούν ότι η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης, την ώρα που οι διπλωματικές πρωτοβουλίες δοκιμάζονται από τις εξελίξεις στο πεδίο.

Με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται και τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εύθραυστη ισορροπία, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η τελευταία προέλαση του Ισραήλ και η συνεχιζόμενη βία στον Λίβανο αποτελούν επίσης πρόκληση στις προσπάθειες για την εξασφάλιση μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Η Τεχεράνη συνεχίζει να επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την παράταση της τρέχουσας εκεχειρίας με την Ουάσινγκτον και την επιστροφή της ναυτιλίας στο στενό του Ορμούζ πρέπει να περιλαμβάνει και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Παρατηρητές έχουν υπονοήσει ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί διοικητές θέλουν να προκαλέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά στη Χεζμπολάχ προτού μια πιθανή συμφωνία επιβάλει νέα όρια ή σταματήσει την τρέχουσα επίθεση.