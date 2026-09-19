Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 61χρονος έμπορος στην Κολομβία, όταν γυναίκα εκτελεστής τον πυροβόλησε 11 φορές από απόσταση αναπνοής, σε μια επίθεση που διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Μποσκόνια και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να φτάνει έξω από την επιχείρηση του 61χρονου Γκαμπριέλ Αντόνιο Μουνιόζ Βισκαΐνο, γνωστού με το προσωνύμιο «El Mocho», επιβαίνοντας σε μηχανή μαζί με έναν συνεργό της.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα επικαλέστηκε μια υπόθεση που αφορούσε χρυσή αλυσίδα και ζήτησε να συναντήσει τον έμπορο. Όταν εκείνος εμφανίστηκε, η δράστις φέρεται να τον πυροβόλησε 11 φορές μέσα σε μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα.

Ο Μουνιόζ, έχοντας ήδη δεχθεί τα πρώτα πυρά, επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο, προσπαθώντας να γλιτώσει. Ωστόσο, τα τραύματα που υπέστη αποδείχθηκαν μοιραία.

Οι αστυνομικές Αρχές που ερευνούν την υπόθεση εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν η υπόθεση με τη χρυσή αλυσίδα αποτέλεσε πραγματική αιτία για τη συνάντηση ή αν χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα, ώστε οι δύο δράστες να πλησιάσουν τον 61χρονο και να πραγματοποιήσουν την επίθεση.