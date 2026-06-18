Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/6, στην Αγία Νάπα της Κύπρου, όταν συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο κατέληξε σε αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, αφήνοντας τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κυπριακή αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως απόπειρα φόνου και έχει ήδη συλλάβει έναν 21χρονο Ισραηλινό τουρίστα, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε τρεις Ελληνοκύπριους κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Κύπρος: Η συμπλοκή έξω από το νυχτερινό κέντρο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα. Για λόγους που παραμένουν υπό διερεύνηση, ξέσπασε καβγάς ανάμεσα σε ομάδα Ισραηλινών τουριστών και Ελληνοκυπρίων έξω από νυχτερινό κατάστημα της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να επιτέθηκε σε τρία άτομα, τραυματίζοντάς τα σοβαρά.

Στη σκηνή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τέσσερις τραυματίες και προχώρησαν στην κατάσχεση μαχαιριού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Σε κρίσιμη κατάσταση ένας 22χρονος

Από τους τραυματίες, ένας 22χρονος φέρει τα σοβαρότερα τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επίσης ένας 25χρονος και ένας 41χρονος, οι οποίοι υπέστησαν τραύματα από μαχαίρι.

Παράλληλα, για νοσηλεία κρατήθηκε και δεύτερος 22χρονος, φίλος του συλληφθέντα, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Προσπάθησαν να τον αφοπλίσουν

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι εργαζόμενοι γειτονικού υποστατικού επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν και να αφοπλίσουν τον δράστη, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Κατά την προσπάθεια αυτή, ένας από τους παρευρισκόμενους τραυματίστηκε στο πόδι από το μαχαίρι.

Σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο 21χρονος ύποπτος δεν συνεργάζεται μέχρι στιγμής με τους ανακριτές. Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης επιπρόσθετων ενταλμάτων σύλληψης.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.