Μια οικογενειακή βόλτα στο Σέντραλ Παρκ στη Νέα Υόρκη κατέληξε σε τραγωδία, όταν ένας 18χρονος τουρίστας από την Ινδία έχασε τη ζωή του έπειτα από ατύχημα με ιππήλατη άμαξα.

Σύμφωνα με την αστυνομία και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο νεαρός, που ταυτοποιήθηκε ως ο Ρομάντς Μαχατζάν (Romanch Mahajan), βρισκόταν σε βόλτα με την οικογένειά του στο Σέντραλ Παρκ.

Ο οδηγός της άμαξας φέρεται να κατέβηκε για λίγα δευτερόλεπτα προκειμένου να τους βγάλει μια αναμνηστική φωτογραφία, αφήνοντας το άλογο χωρίς επιτήρηση.

Here’s a video of the horse breaking free and the carriage driver chasing after it. A person comes jumping/falling out of the carriage at the end of the clip. pic.twitter.com/BZmEOXqhxC — Gus Saltonstall (@GusSaltonstall) June 17, 2026

Νέα Υόρκη: Ο 18χρονος προσπάθησε να βοηθήσει τη μητέρα του

Αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το άλογο, με το όνομα «Sampson», τρόμαξε ξαφνικά και άρχισε να καλπάζει ανεξέλεγκτα μέσα στο πάρκο. Κατά τη διάρκεια της ξέφρενης πορείας, η μητέρα του 18χρονου φέρεται να έπεσε από την άμαξα.

Ο νεαρός επιχείρησε να τη βοηθήσει, όμως έχασε και ο ίδιος την ισορροπία του, εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medical Center, όπου υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα. Οι υπόλοιποι επιβάτες δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν το άλογο να τρέχει ανεξέλεγκτα μέσα στο πάρκο, πριν η άμαξα συγκρουστεί με άλλη άμαξα και ανατραπεί.

One person was hospitalized following a horse-drawn carriage crash in New York City’s Central Park. pic.twitter.com/I2f8k9ienf — Breaking911 (@Breaking911) June 17, 2026

Ο οδηγός παραβίασε τους κανόνες ασφαλείας

Το συνδικάτο των εργαζομένων στις άμαξες της Νέας Υόρκης (Transport Workers Union Local 100) χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη συμπεριφορά του οδηγού, υπογραμμίζοντας ότι απαγορεύεται να εγκαταλείπει κάποιος την άμαξα για να φωτογραφίζει τους επιβάτες.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο οδηγός τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ το άλογο, το οποίο εργαζόταν μόλις έξι εβδομάδες στη συγκεκριμένη διαδρομή, θα αποσυρθεί οριστικά.

Αναζωπυρώνεται η συζήτηση για την απαγόρευση των αμαξών

Η τραγωδία αναζωπύρωσε τη μακροχρόνια αντιπαράθεση γύρω από τις ιππήλατες άμαξες του Σέντραλ Παρκ, οι οποίες αποτελούν μία από τις πιο γνωστές τουριστικές ατραξιόν της Νέας Υόρκης.

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων, μέλη του δημοτικού συμβουλίου και οργανώσεις προστασίας των ζώων ζητούν εκ νέου την ψήφιση του «Ryder’s Law», νομοσχεδίου που προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των αδειών για τις άμαξες μέσα σε δύο χρόνια και τη μετάβαση των εργαζομένων σε άλλες δραστηριότητες.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του αλόγου «Deniz», το οποίο κατέρρευσε και πέθανε στο Σέντραλ Παρκ αφού κατανάλωσε τοξικό φυτό, πυροδοτώντας νέα κύματα αντιδράσεων για την ασφάλεια ανθρώπων και ζώων.